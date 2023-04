El cafè està considerat per molts com un producte imprescindible per afrontar un dia. Des que es desperten fins a la nit, els amants de la cafeïna troben un moment per prendre’s la tassa que els mantingui desperts. No obstant, fer un ús abusiu d’aquesta substància estimulant pot repercutir negativament en l’organisme, i causar dependència i multitud d’alteracions, entre les quals figura l’insomni.

Per aquesta raó, és important dosificar el consum de cafè perquè no sigui excessiu i, sobretot, conèixer quins són els horaris adequats per començar i deixar de prendre’l. Aquesta és la millor postura per dormir: ho diu la neurociència Hora límit Tal com demostra un estudi sobre els efectes del cafè recentment publicat per The Guardian, l’última tassa s’hauria de prendre sis hores abans d’anar a dormir. Aquesta xifra equival al període que la cafeïna es manté a l’organisme i, per tant, afecta el seu nivell d’activació. Així mateix, els experts involucrats en aquest informe remarquen la importància que el consum d’aquesta substància estimulant sigui una cosa «equilibrada», per la qual cosa prendre massa cafè amb prou marge respecte a les sis hores resulta igualment perjudicial per a la salut i també pot provocar insomni. «Es tracta de mantenir-lo anivellat, sense grans alts i baixos», sosté l’entrenador del son Nick Littlehales. Efectes de l’olor Segons l’article del diari britànic, no és necessari ni tan sols prendre un xarrup de cafè, n’hi ha prou d’olorar-ne l’aroma. «Pot millorar la memòria i estimular l’estat d’alarma», estableixen recolzant-se en els resultats d’un estudi sobre 80 joves d’entre 18 i 22 anys publicat el 2019.