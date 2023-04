L’aminoàcid glicina pot ajudar a alleujar la depressió severa, l’ansietat i altres trastorns de l’estat d’ànim per la seva capacitat per enviar un senyal de «desacceleració» al cervell, segons afirmen científics de la Universitat de Florida (UF). Aquest descobriment millora la comprensió de les causes biològiques de la depressió severa i podria accelerar els esforços per desenvolupar nous medicaments d’acció més ràpida per a trastorns de l’estat d’ànim difícils de tractar.

El neurocientífic Kirill Martemyanov, de l’Institut Wertheim Scripps d’Innovació i Tecnologia Biomèdica de l’UF, va explicar que hi ha pocs medicaments per a la depressió severa i la majoria «triguen setmanes a fer efecte, si és que ho fan». Un estudi de 2021 va calcular la càrrega econòmica de la depressió severa en 326.000 milions de dòlars anuals només als Estats Units.