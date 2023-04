Aquest divendres 7 d'abril, Dia Mundial de la Salut, és una oportunitat per a visibilitzar que sense salut mental no hi ha salut. Exemple d'això en són els Trastorns de Conducta Alimentària (TCA), que afecten més de 400.000 persones a Espanya. Amalia i la seva mare, també amb el mateix nom, formen part d'aquesta estadística. I ens deixen un missatge: de l'anorèxia, que ambdues han sofert, també se surt.

Visibilitzar els trastorns mentals és una manera de prendre consciència d'una realitat que, encara que ja existia abans, la pandèmia ha accentuat. I això és el que han fet Amalia, mare i filla, els trestimonis de les quals sobre l'anorèxia estan recollits en Des-Nudos, un documental produït per Sant Joan de Déu que mostra set converses entre joves que pateixen algun tipus de problema de salut mental i algú del seu entorn.

En el context del Dia Mundial de la Salut, Amalia i la seva mare comparteixen de nou les seves experiències i les lliçons apreses.

Actua davant els primers símptomes

Convé tenir en compte que els trastorns de conducta alimentària no apareixen d'un dia per altre i que determinats comportaments i símptomes els revelen. El Portal Clínic de la Universitat de Barcelona destaca els següents: l'excessiva preocupació pel control de l'alimentació i la pèrdua de pes, saltar-se els menjars amb qualsevol excusa, practicar exercici de manera compulsiva, ocultar el cos amb roba ampla, alteració en el rendiment acadèmic o laboral, manies amb el menjar (tallar-la en trossos molt petits, remoure-la en el plat o mastegar molt) o anar al lavabo després dels menjars.

Per a Amalia (mare), “una persona que s'agafa a temps pot recuperar-se abans. En el nostre cas, la meva filla ha pogut sortir-ne molt més ràpid que jo perquè quan vaig començar la teràpia ja havia passat molt més temps i, encara que avanço, no pot ser a la mateixa velocitat”. Per això destaca que la clau per a descobrir els casos a temps resideix a conèixer els símptomes, i per a això “fa falta molta més informació” que arribi a les famílies, als joves, a l'àmbit educatiu, etc.

Identifica el teu problema i demana ajuda

Amalia (filla) remarca que, després de la difusió del documental, molta gent pròxima s'ha sentit identificada i s'ha acostat a elles per a demanar-los ajuda o assessorament. “Jo crec que encara no som conscients a la societat de la gravetat del problema”, afirma Amalia (mare). La seva filla coincideix en aquest punt: “No se li dona la importància que de veritat tenen, i no em refereixo només al TCA, sinó també a l'ansietat, la depressió… Veig persones que ho pateixen en el meu entorn, i no parlo de tenir estrès pels estudis, sinó d'un problema que s'ha convertit en una patologia”. Per això, totes dues consideren que seria necessari comptar amb més recursos dedicats a l'atenció de la salut mental, però no sols per al diagnòstic i tractament, que també, sinó, sobretot, per a treballar la prevenció.

Obre't als altres

Comunicar el trastorn a l'entorn més pròxim (família, amics) forma part de qualsevol teràpia. No és fàcil fer aquest pas, però sí necessari per a avançar en la recuperació. “Valoro poder parlar lliurement del trastorn alimentari, tant entre nosaltres, a casa, com per a estar alerta, perquè això pot oscil·lar dins del propi trastorn; i també per a sentir-nos tranquil·les per no haver d'ocultar el que ens passa”, explica Amalia (mare).

Posa't en mans de professionals

Adonar-te que tens un problema de salut mental, com en aquest cas de conducta alimentària, és només la punta de l'iceberg. Per a Amalia (filla), “l'anorèxia et fa sentir que tot gira negativament al teu voltant perquè penses que has de ser la millor en tot, però no ets prou bona; et converteix en una persona molt egocèntrica. Això m'ho va dir una psicòloga quan vaig estar ingressada i em va tocar molt perquè em vaig adonar que era veritat”. Així que un altre dels passos que va haver de donar, i no va ser gens fàcil, va ser aprendre a relativitzar i adonar-se que som una persona més entre molts milions.

“Perquè al final aquestes obsessions que tens amb el menjar tapen moltes més coses”, conclou.

A la seva mare, la cosa que li resulta més útil de la teràpia és precisament “treballar aquesta part que no es veu”, i que en el seu cas implica acceptar que no és possible tenir sempre tot controlat, i ser més flexible. La seva filla afegeix que existeix la creença que la recuperació és una línia contínua i ascendent, però en realitat “vas a cegues i és molt difícil. Fas un pas cap endavant i tres cap endarrere”. En el seu cas, va trigar prop de vuit mesos a dir-se: “D'aquí en surto”.

Després de decidir visibilitzar el seu trastorn alimentari, Amalia (filla) recalca que el documental “ens ha servit per a obrir-nos més i, sobretot, per a tenir la llibertat de dir-nos les coses”.