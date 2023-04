En els propers mesos, el Grup HLA, que compta actualment amb una xarxa de 18 hospitals i 35 centres mèdics multiespecialitat en set comunitats autònomes, té previst obrir nous centres a Sevilla, Alacant i Càceres, a més de completar l’obertura de totes les unitats i serveis d’HLA Clínica Internacional Barcelona, el seu primer hospital a la Ciutat Comtal i on ha invertit 24,8 milions d’euros.

Amb 1.300 places d’hospitalització i 40 anys d’experiència, el Grup HLA és un referent en l’atenció hospitalària i ambulatòria. Per això, ha desenvolupat un model d’atenció que es basa en l’excel·lència, la innovació, la responsabilitat i un tracte humà i proper amb el pacient.

Per continuar impulsant el seu model, la companyia està ultimant l’obertura d’un nou centre a Sevilla, el Centre Mèdic Quirúrgic HLA Ramón y Cajal. Amb una inversió de 19 milions d’euros, serà el cinquè centre del grup a la capital andalusa i s’hi podrà realitzar una medicina d’alta precisió amb tecnologia d’última generació.

Per part seva, el nou centre mèdic a Alacant, que comptarà amb més de 3.000 metres quadrats i 40 consultes, permetrà a HLA Vistahermosa ampliar la seva oferta assistencial a la província alacantina. També el 2023 està prevista l’obertura del primer centre mèdic d’HLA a Extremadura, concretament a Càceres, amb una superfície de 2.000 metres quadrats, quiròfans de cirurgia menor i espai per a oftalmologia.

L’obertura de nous centres permetrà incrementar l’activitat i afegir serveis nous a l’oferta assistencial de HLA. El 2022, el grup va atendre 2,5 milions de consultes i gairebé 600.000 urgències; 3.500 nadons van néixer als seus hospitals; es van realitzar més de 153.000 intervencions quirúrgiques i es van registrar 220.000 estades als centres. A més, els equips de diagnòstic per la imatge van fer més de 883.000 proves i els laboratoris de la xarxa van completar més de 18,7 milions de determinacions de laboratori.

Tecnologia al servei dels pacients

Juntament amb l’ampliació i la renovació dels seus centres, el Grup HLA ha fet una aposta per dotar la seva xarxa de la tecnologia més avançada. Així, està modernitzant la tecnologia de totes les Unitats de Diagnòstic per la Imatge dels seus centres amb ressonàncies magnètiques 3 tesles (les més avançades actualment), mamògrafs 3D així com tomògrafs i telecomandaments de darrera generació.

El Grup HLA compta a més amb dos robots DaVinci XI, els més avançats, instal·lats a HLA Universitari Moncloa (Madrid) i HLA El Ángel (Màlaga), que han permès als centres incorporar cirurgia d’alta complexitat en especialitats com urologia, ginecologia, cirurgia general i de l’aparell digestiu, etc.

Igualment, HLA ha fet una aposta per utilitzar la tecnologia per facilitar els tràmits i les gestions als seus pacients i oferir-los accés a la telemedicina. La companyia acaba de renovar la seva app per a dispositius mòbils i la seva web per garantir una atenció més ràpida i propera i ha introduït eines d’intel·ligència artificial, com un assistent de gestió de cites, que permeten simplificar els tràmits administratius, millorar els nivells de qualitat l’atenció i escurçar els temps d’espera.