Congestió nasal, esternuts, llagrimeig, enrogiment dels ulls... a l’abril, d’al·lèrgies, mil. Però si n’hi ha una que resulta molesta en aquesta època de l’any, aquesta és, sens cap dubte, l’excessiva resposta immunitària al pol·len. Molt freqüent durant els mesos de primavera, el vent el transporta per aire, cosa que manté altes les concentracions d’aquestes micròspores que generen les flors. L’episodi de sequera dels últims mesos també juga un paper determinant: tot i que les pluges ajuden a rebaixar els nivells de la pols, els experts pronostiquen una temporada més suau per a les persones amb hipersensibilitat al pol·len a causa de la menor quantitat d’aquest pel decreixement de les plantes i a la seva floració retardada per les altes temperatures. Tot i així, per a molts al·lèrgics s’acosten setmanes molt incòmodes. A més de tenir a mà els blísters d’antihistamínics, els inhaladors per a l’asma i els paquets de mocadors, aquests consells fan més suportable la temporada d’al·lèrgies.

Vuit milions d’espanyols són al·lèrgics al pol·len, segons les dades de la Societat Espanyola d’Al·lergologia i Immunologia Clínica (SEAIC). A més, no només hi ha un pol·len, sinó que n’existeixen alguns, per la qual cosa les persones hipersensibles a les micròspores de les flors han de saber a quins tipus són vulnerables. Girona, entre els municipis on més ha baixat el nivell de pol·len els últims mesos Tenir identificats els diferents pòl·lens La Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC) de l’ICTA-UAB i del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia de la UAB (BABVE) ha realitzat un estudi dels pòl·lens més abundants al territori: el 20,8% és de cupressàcies i el 9,7% de plàtan d’ombra, que a més és el més comú a la ciutat de Barcelona. El pol·len de les oleàcies és el tercer més copiós (8,6%) seguit del de la parietària (5,3%), les gramínies (4,3%) i els blets (2,4%). Per mesos de l’any, els més comuns entre el març i l’abril són el pol·len de plataner i, al maig i al juny, el de les gramínies i les oliveres. Les persones al·lèrgies haurien de seguir un tractament adequat de la causa de les reaccions dels seus sistemes immunitaris a patògens externs. D’aquesta manera, podran evitar el progrés de la malaltia. A més, els experts recomanen una sèrie de consells per conviure millor amb el pol·len. Consells per suportar millor l’al·lèrgia al pol·len Tancar les finestres de casa durant la nit perquè és quan hi ha més concentració de pol·len .

de casa durant la perquè és quan hi ha . Netejar la pols de casa amb una baieta humida i aspirador .

de casa amb una i . Ventilar la casa durant poc temps (uns 5 minuts és suficient) i millor al migdia que és quan la concentració de pol·len és més baixa.

durant poc temps (uns 5 minuts és suficient) i millor al migdia que és quan la concentració de pol·len és més baixa. Procurar no realitzar desplaçaments amb moto o amb bicicleta. Si són inevitables, millor utilitzar mascareta.

Fer servir mascareta i ulleres de sol en activitats rutinàries a l’aire lliure.

Si es fan desplaçaments amb cotxe, tancar les finestres del vehicle. A més, és recompensable utilitzar filtres antipol·len en l’aire condicionat i revisar-los abans de l’època de pol·linització.

i revisar-los abans de l’època de pol·linització. Estendre la roba dins de casa per evitar que s’hi acumuli pol·len.

per evitar que s’hi acumuli pol·len. Evitar les zones amb plantes que facin al·lèrgia i procurar no entrar-hi en contacte quan es realitzin activitats a l’aire lliure, sobretot a les hores de màxima concentració de pol·len, que sol ser de les cinc de la matinada a les deu del matí i de les set del vespre a les deu de la nit .

. Rentar i pelar molt bé la fruita i la verdura abans de menjar-la. El pol·len es troba amb freqüència adherit a la pell.

Vigilar especialment els dies de tempesta d’alt contingut elèctric i els dies de vent, ja que les concentracions de pol·len augmenten molt.

d’alt contingut elèctric i els dies de vent, ja que les concentracions de pol·len augmenten molt. Extremar la higiene de mans i cara, netejant amb aigua fresca el nas i els ulls freqüentment. A l’arribar a casa del carrer, és recomanable desprendre’s de tota la roba, llançar-la a rentar i dutxar-se per eliminar les restes de pol·len.