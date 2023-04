Segons la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), entre unes 120.000 i 150.000 persones pateixen la malaltia de Parkinson a Espanya. Cada any, aproximadament, es diagnostiquen més de 10.000 nous casos. I encara que, el 70% tenen més de 65 anys, hi ha un preocupant 15% que tenen menys de 50 anys.

Els símptomes més habituals, i coneguts per tothom són:

Tremolor en repòs Rigidesa Trastorns posturals

Tot i això, hi ha certs símptomes no motors, i que comencen 5-10 anys abans del diagnòstic, que són marcadors precoços del Parkinson.

Així ho explica la doctora Maria José Martí, directora de la Unitat de Parkinson i Trastorns del Moviment de l'Hospital Clínic de Barcelona, coincidint amb el Dia Mundial del Parkinson:

“És important saber que hi ha alguns símptomes que apareixen molt abans que comencin els típics tremolors”.

I aquests símptomes són:

Estrenyiment . La Societat Espanyola de Neurologia calcula que "pot aparèixer al llarg de l'evolució de la malaltia fins en el 80% dels pacients "

. calcula que "pot aparèixer al llarg de l'evolució de la malaltia fins en el " Depressió . Símptomes com l'ansietat o la depressió , en canvi, són més freqüents en les dones que en els homes amb Parkinson

. Símptomes com , en canvi, són més freqüents en les que en els Pèrdua de l'olfacte

Trastorn del somni

Disfunció sexual

Producció excessiva de saliva

I és que, com assenyala l'especialista a aquest portal:

"La gent se n'adona només si té tremolor o dificultat per caminar, i no dona importància a aquest tipus de símptomes que poden predir la malaltia de Parkinson".

També cal ressaltar que entre un “30-40% dels casos, els pacients no presenten tremolor”, que és el símptoma més característic d'aquesta patologia, la segona malaltia neurodegenerativa més freqüent, després de la malaltia d'Alzheimer.

La importància de la detecció precoç

La detecció precoç del Parkinson, com passa amb la resta de malalties neurodegeneratives, és un dels pilars fonamentals pel bon funcionament dels tractaments.

"La urgència és detectar-la com més aviat millor i, sobretot, en persones que tenen el risc de patir alguna d'aquestes patologies".

Per això, la doctora Martí lidera una investigació que té com a objectiu identificar les persones amb un alt risc de patir malalties neurodegeneratives, com és el cas del Parkinson.

Així, es podria iniciar una teràpia ràpidament i anticipar-se, fins i tot, a l'aparició dels símptomes motors d'aquesta malaltia “crònica i progressiva”.

A través d'aquesta enquesta es pretén obtenir informació de les fases més inicials de la malaltia de Parkinson per alentir, aturar o, fins i tot, invertir el procés. I és molt recomanable participar-hi, perquè amb molt poc esforç podem ajudar a la ciència i els possibles pacients.

En aquesta investigació, en què es pretenen aconseguir almenys 10.000 voluntaris, també hi participa el doctor Eduard Tolosa, de l'Hospital Clínic de Barcelona.

En l'actualitat, tal com ressalta la doctora Martí, no hi ha cap fàrmac que reverteixi o freni la malaltia.

“Només tenim tractaments per millorar els símptomes: tremolor, problemes amb la parla, problemes de moviment… Però no paren l'avenç de la malaltia. I és el que volem, perquè a la llarga s'hi van sumant problemes que empitjoren la qualitat de vida”.

Quin és l'origen de la malaltia de Parkinson?

Tot apunta que el desenvolupament d'aquesta malaltia neurodegenerativa té a veure amb una combinació de factors de risc que no es poden modificar: envelliment i factors genètics.

Tot i això, el doctor Javier Pagonabarraga, coordinador del Grup d'Estudi de Trastorns del Moviment de la Societat Espanyola de Neurologia, aclareix que:

"L'exposició a certs factors ambientals podria incrementar o disminuir el risc del Parkinson, però el coneixement d'aquests factors encara no és prou ampli i s'han trobat resultats contradictoris a molts estudis".

Una malaltia que no és senzilla de manejar, puntualitza el doctor, atès "els nombrosos símptomes motors i no motors que comporta, juntament amb les diverses complicacions que poden sorgir".