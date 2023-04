El creixent interès pel menjar internacional ha portat a moltes persones a preguntar-se "què passa si menjo picant cada dia?" És important analitzar els efectes que el consum diari d'aliments picants pot tenir en la nostra salut, tant positius com negatius.

El picant és una sensació que es percep gràcies als nociceptors a la nostra boca, i es deu a compostos químics com la capsaïcina, la piperina o l'al·licina. Aquests compostos es troben en aliments com els xilis, els pebrots, el pebre o l'all. El consum de picant pot tenir beneficis i riscos per a la salut, i aquí t'expliquem què passa si el consumeixes cada dia.

Possibles riscos del consum diari de picant:

Irritació gastrointestinal : L'excés de picant pot fer malbé la mucosa del tracte gastrointestinal , provocant nàusees , vòmits , dolor abdominal , úlceres , diarrees i hemorroides .

: L'excés de picant pot fer malbé la , provocant , , , , i . Càncer d'estómac: Alguns estudis han relacionat el consum excessiu de capsaïcina a llarg termini amb més risc de desenvolupar càncer d'estómac.

El consum excessiu de picant no és recomanable per a persones amb:

Úlcera gastroduodenal

Gastritis

Síndrome d'intestí irritable

Reflux gastroesofàgic

Hemorroides

Problemes hepàtics

Dones embarassades o en període de lactància

o en període de lactància Nens menors de sis anys

Beneficis del consum moderat de picant:

Millora la digestió : El picant estimula les secrecions gàstriques i pot ajudar a afavorir les digestions .

: El picant estimula les secrecions gàstriques i pot ajudar a . Antibacterià i antisèptic : Alguns aliments picants, com el wasabi o el gingebre , poden prevenir infeccions alimentàries .

: Alguns aliments picants, com el o el , poden . Antiinflamatori i activador de la circulació : El consum de picant pot reduir la inflamació arterial i millorar la circulació sanguínia.

: El consum de picant pot arterial i sanguínia. Alleugeriment del dolor : El picant pot actuar com un analgèsic natural en enganyar els receptors del dolor en el sistema nerviós central.

: El picant pot actuar com un en enganyar els receptors del dolor en el central. Activador del metabolisme: El picant pot accelerar el metabolisme i ajudar en el tractament del sobrepès, de l'obesitat i d'altres malalties metabòliques, com ara la diabetis.

Si bé, el consum de picant pot tenir efectes positius i negatius en la salut, és important recordar que la clau està en la moderació. Consumir picant de manera ocasional i en quantitats adequades pot aportar beneficis a la nostra salut, mentre que un consum excessiu pot ser perjudicial.