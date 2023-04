Fruita, verdura, llegums, oli d'oliva extra, peix, ous i cereals. Aquests són els principals aliments que componen la tan valorada dieta mediterrània. I és que són molts els estudis epidemiològics que han demostrat que aquest patró alimentari, amb una tradició mil·lenària, és eficaç per reduir els riscos de patir una malaltia cardiovascular i altres malalties cròniques.

El doctor Miguel Ángel Martínez González del departament de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat de Navarra recorda que “la dieta mediterrània ja ha demostrat la prevenció en malalties cardiovasculars (infarts, vessaments cerebrals, trastorns circulatoris en membres inferiors i arrítmies), i d'altres com el càncer de mama, la diabetis tipus 2, la depressió, el deteriorament cognitiu (pèrdua de memòria associada a l'edat avançada) i la mortalitat prematura”.

Però… És eficaç amb malalties reumàtiques com ara artrosi, lupus o artritis?

Doncs segons el parer del doctor Martínez, encara "hi ha pocs estudis concloents, però alguns apunten indirectament que podria tenir un efecte protector rellevant en la prevenció i millora del pronòstic del lupus eritematós sistèmic i l'artritis reumatoide".

En aquest mateix sentit es pronuncia la doctora Montserrat Romera Baurés, reumatòloga a l'Hospital Universitari de Bellvitge i membre de la Societat Espanyola de Reumatologia (SER), en afirmar que “la dieta mediterrània pot tenir també un efecte protector per les seves propietats antiinflamatòries, per la seva capacitat antioxidant, i pel seu efecte sobre l'obesitat i la síndrome metabòlica”.

I és que, segons l'especialista en reumatologia, "s'ha demostrat que una ingesta elevada d'àcids grassos omega 6 indueix inflamació sinovial (articulacions) i deteriorament del cartílag articular".

Per tant, –conclou Romera- la dieta mediterrània prevé la inflamació, la destrucció del cartílag i produeix una disminució dels àcids grassos omega 6, a favor dels àcids grassos omega 3. En pacients amb artritis reumatoide es recomana seguir aquest patró alimentari pels seus beneficis sobre la inflamació i el dolor.

Però hi ha més beneficis pels pacients reumàtics que segueixen una dieta mediterrània, com és el fet que no augmenten els nivells d'àcid úric, i així redueixen la possibilitat de patir gota.

A Espanya anem pitjor…

Com a ciutadans espanyols tenim la gran sort de disposar de tots els aliments necessaris per menjar bé i sa, sense gastar gaire i sense dificultats per trobar els productes al mercat.

Tot i això, el doctor Martínez adverteix que "en les 3 darreres dècades, a Espanya estan empitjorant els hàbits alimentaris”. I puntualitza: «la dieta mediterrània no és l'actual d'Espanya, sinó la que seguien els nostres avis. Com més jove és la població espanyola, pitjor la segueix”.

En qualsevol cas, l'especialista ressalta que Bloomberg ens situa, actualment, com a país més sa del món. En concret, tres macroestudis de la Universitat de Navarra han demostrat que la dieta mediterrània és el model ideal d'alimentació saludable i, gràcies a aquestes investigacions, ha estat reconeguda mundialment.

Que menjar si tenim una malaltia reumàtica?

Dins de la quantitat i varietat disponible al mercat per seguir la dieta mediterrània, la reumatòloga Montserrat Romera assenyala alguns aliments essencials pels pacients afectats per alguna patologia reumàtica.

Oli d'oliva : Romera explica que "l'oli d'oliva és un dels elements més emblemàtics d'aquesta dieta i molts dels seus efectes beneficiosos s'han relacionat amb l'alt contingut d 'àcids grassos monoinsaturats (AGM) i els components fenòlics". Així, l'oli d'oliva ha demostrat reduir el dolor i millorar la funcionalitat i la qualitat de vida en pacients amb artrosi .

: Romera explica que "l'oli d'oliva és un dels elements més emblemàtics d'aquesta dieta i molts dels seus efectes beneficiosos s'han relacionat amb l'alt contingut d i els components fenòlics". Així, l'oli d'oliva ha demostrat i millorar la funcionalitat i la qualitat de vida en . Fruits secs: les ametlles i les avellanes són molt riques en greixos insaturats. Les nous i els pinyons en àcids grassos poliinsaturats. Els fruits secs també són rics en altres components com arginina, àcid fòlic, vitamina E i polifenols antioxidants, fitosterols i altres compostos fitoquímics.

"Segons un estudi que va analitzar l'efecte dels fruits secs (un preparat de nous) en pacients amb artrosi, es va demostrar una millora clínica dels afectats", recalca l'especialista.

"Tot i que, no tenim encara el nivell suficient d'evidència científica sobre els efectes beneficiosos de la dieta mediterrània per efectuar recomanacions dietètiques específiques als pacients amb malalties reumàtiques, sí que se sap la importància que té com a perspectiva de salut", conclou la doctora Romera.

Cal recordar que 1 de cada 4 adults a Espanya pateix una malaltia reumàtica, cosa que suposa, com dèiem al principi, al voltant d'11 milions de persones.