Primera setmana d’abril. A les tauletes de nit de bona part dels al·lèrgics ja solen abundar en aquesta època els blísters d’antihistamínics, els inhaladors per a l’asma i els paquets de mocadors. Però per a molts, aquest any està sent una mica diferent i hi ha certa confusió, perquè la sensació és que la temporada no és massa intensa.

Així, la Societat Espanyola d’Al·lergologia i Immunologia Clínica (Seaic) pronostica una temporada més suau que altres anys al vessant mediterrani i acumulacions al voltant de 1.000 grans de pol·len per metre cúbic de Barcelona, Palma, Múrcia i Tarragona. Una mica més intensa serà a Lleida, on els models matemàtics apunten a acumulacions de 2.000 grans/m3. Per part seva, la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC) de l’ICTA-UAB i del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia de la UAB (Babve), explica que l’arribada de diverses borrasques -Gerard i Fien entre el gener i el febrer, i Juliette a finals de febrer- ha fet que els nivells de floració dels xiprers, que formen part de la família de les cupresàcies, la primera planta de l’any que sol donar problemes, hagin estat fins ara més baixos que el 2022. «A principis del 2023, les pol·linitzacions hivernals de xiprer, avellaner, freixe i vern han estat molt escasses, cosa que ha endarrerit l’inici del període de risc d’al·lèrgia fins fa poc», afegeix. El centre de recerca preveu que aquesta situació de demora també s’allargui la resta de la temporada. «Les pol·linitzacions primaverals -pollancre, plàtan, pi, parietària, salze, auró, morera, gramínies i, més endavant, bedoll, llantin i olivera- seguiran la tendència de començar amb cert retard, però amb força», indica l’organització. Segons l’organització, el retard per les borrasques i l’ambient fred permetrà als arbres (i especialment als xiprers) acumular grans quantitats de pol·len, que «es podria alliberar sobtadament amb pics de concentració molt elevada». Però aquest any un element trenca l’equació, i és la situació d’extrema sequera que ha experimentat Catalunya des de fa almenys 30 mesos, tal com indica Juan José Zapata, al·lergòleg i president del Comitè d’Aerobiologia Clínica de la Seaic. «Si hi ha menys quantitat d’aigua, la primavera patirà el decreixement de les plantes», donant lloc a menys quantitat de pol·len. Tot pot canviar Això no vol dir que l’escenari no pugui canviar, perquè la temporada de primavera s’allarga pràcticament fins a ben entrat el juny i això augmenta la possibilitat que pugui ploure, cosa que canviaria totalment la situació. «La pluja a curt termini humiteja els pòl·lens [...] afavorint el seu dipòsit a terra, impedint que pugui penetrar a les vies respiratòries, cosa que disminueix els símptomes dels pacients al·lèrgics», resumeix Zapata. No obstant això, a llarg termini «afavoreix el creixement de totes les plantes, cosa que contribueix a un augment en la producció de pòl·lens». Dels vuit milions d’al·lèrgics que hi ha a Espanya, prop de set milions ho són a les gramínies, segons explica la Seaic, mentre que per darrere en aquesta llista se situen l’olivera, el xiprer i el plàtan d’ombra. A més, la contaminació cada cop és més elevada, cosa que fa que la simptomatologia dels al·lèrgics es pugui agreujar tant pel dany que provoquen les partícules tòxiques sobre les vies respiratòries com pel canvi d’estructura del pol·len com a mecanisme de defensa contra la contaminació, que incrementa la seva capacitat de produir al·lèrgies més greus. A tot això se li uneix que la regió del Mediterrani és especialment vulnerable als efectes del canvi climàtic, cosa que és un altre agreujant per als símptomes, perquè s’allarga la temporada de pol·len d’algunes plantes. La concentració més gran de CO₂ pot estimular el creixement de certes plantes i augmentar la producció de pol·len. Per això, els al·lèrgics hauran de seguir atents durant els propers mesos: encara queden molts capítols fins al final de la temporada.