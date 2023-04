El Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) ha sancionat la doctora i monja benedictina Teresa Forcades amb 18 mesos d’inhabilitació per exercir la medicina, segons fonts de la institució. La corporació considera que Forcades hauria fet ús de la seva condició de metge col·legiada per defensar les propietats antivíriques i antiinflamatòries del clorit de sodi i l'hauria proposat per tractar algunes afeccions. En aquest sentit, recorda que aquest producte està expressament prohibit per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). Alhora, adverteix que la institució té l'obligació de fer complir el Codi Deontològic i que amb la seva actitud Forcades l'hauria contravingut.

Per altra banda, fonts judicials han explicat a l'ACN que la causa judicial oberta contra la religiosa per receptar aquesta subtància il·legal hauria quedat arxivada. El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha reiterat en diverses ocasions que el clorit de sodi o MMS (Miracle Mineral Solution) "no tan sols és un engany i sovint una estafa, sinó que representa un risc molt greu per a la salut". El mes d'abril de 2020, la corporació ja va presentar una denúncia davant la fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra l'horticultor Josep Pàmies Breu i la cooperactiva Dolça Revolució per un delicte contra la salut pública i un delicte de publicitat enganyosa, per promoure l'MMS com a tractament de la Covid-19 en plena emergència sanitària. Aquesta causa també es va arxivar.