Malgrat totes les inversions anunciades per la Conselleria de Salut en els últims mesos (i aplaudides per bona part del col·lectiu sanitari), el principal repte de l’atenció primària, així com la seva amenaça més gran, continua sent la manca de metges. És un problema que no només sacseja Catalunya, sinó tot Espanya i altres països europeus. Segons els sindicats i les societats mèdiques, a Catalunya hi falten entre 800 i 1.000 metges de capçalera. A tot Espanya, uns 5.000.

Els sanitaris recorden la importància que l’atenció primària sigui robusta i estigui enfortida: no només és la porta d’entrada al sistema sanitari, sinó que soluciona fins al 80% dels problemes de salut, a més d’actuar com a detector de violències o soledats. Invertir en la sanitat pública i, en concret, en l’atenció primària, suposa un estalvi, a mig i llarg termini, per a l’Administració. Sobre el perquè de la manca de personal, que és un fet inqüestionable, hi ha opinions enfrontades. Algunes veus ho atribueixen principalment a la crisi demogràfica: hi ha tota una generació de metges boomers que s’estan jubilant (a Catalunya se’n jubilaran uns 900 en la pròxima dècada) i que no tenen reemplaçament. Europa està cada cop més envellida, i a això se suma que no s’ha fet una bona planificació sobre això. Però també hi ha veus que defensen que el problema no és la manca de metges, sinó les males condicions laborals, que dissuadeixen molts de dedicar-se a la medicina de família. «Hi ha estudis que diuen que no és que faltin metges al sistema sanitari, sinó a la primària. I és perquè no volen treballar aquí, cosa que passa a altres països i que està relacionada amb les condicions en què treballem», assenyala Meritxell Sánchez-Amat, metgessa del CAP Besòs i presidenta del Fòrum Català d’Atenció Primària (Focap). La medicina de família, afegeix, és una «especialitat molt complexa» en què el sanitari treballa «amb una incertesa molt gran» i ha de ser capaç de «distingir la malaltia de la no malaltia amb poca tecnologia». «A nivell retributiu tot això tampoc no està compensat», lamenta. A la convocatòria MIR de l’any passat, van quedar sense cobrir a tot Espanya unes 200 places de medicina de família i comunitària, cosa que reflecteix que resulta una especialitat poc atractiva. Les societats mèdiques denuncien que la situació és especialment crítica tenint en compte que les places MIR de metge de família a tot Espanya no arriben ni al 30% de les places totals (quan haurien de ser el 40% del total).