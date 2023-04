Els processos migratoris són complexos, polièdrics, forçats i posen en joc la resiliència i la capacitat de les persones per fer front a aquest desafiament vital. Les seves implicacions en la salut física i mental no solament comencen quan la persona arriba al país d’acollida. En aquesta decisió forçada de marxar o fugir, ja es donen les primeres ruptures amb les quals la persona ha de començar a conviure i que més tard viurà com a dols. La família i éssers estimats, la llengua que un parla i amb la qual es verbalitzen les emocions, cultura i costums, la terra i el paisatge, l’estatus social, el contacte amb el grup de pertinença o els riscos per la integritat física.

El Dr. Jorge Soler en el seu llibre ¿Por qué lloran los inmigrantes? fa èmfasi en el valor que les persones migrants li donen a tenir un bon estat de salut física però també mental. Llavors, què els emmalalteix? Què els fa plorar?. Es aquí quan el context social, la falta de drets, d’oportunitats, els obstacles s’acumulen i fan que la persona s’angoixi i pot caure en situacions de vulnerabilitat que dificultin els dols de la migració i que en situació extrema pot portar a la persona a patir el que el Dr. Joseba Achotegui va anomenar al 2002 com el Síndrome d’Ulises o síndrome de migrant amb estrès crònic i múltiple, fent que el projecte migratori no avanci,

Migrar no és sinònim de trastorn, però sí hem de considerar la migració, el fet de migrar, com un factor de risc per a la salut física i mental. L’exposició reiterada a les estressors del context (actituds racistes, dificultats administratives, explotació laboral i d’altres vulneracions de drets fonamentals), sigui per la seva intensitat i/o el temps d’exposició, poden fer aflorar símptomes de l’àrea de la depressió, de l’ansietat, reaccions psicosomàtiques, signes de confusió, que demanaran una atenció especial relacionada amb la salut mental i emocional.

Els dols de la migració es podran elaborar sempre que es permeti a la persona poder-los gestionar, i això comporta poder accedir al mercat laboral, a un habitatge, a oportunitats educatives, a participar a la comunitat, a l’espai polític...En aquests moments les xarxes de recolzament tindran un paper fonamental per neutralitzar aquests sentiments, aquesta vulnerabilitat emocional, i ajudaran a afrontar les adversitats i estressors d’aquest particular viatge.

El context social, geopolític i econòmic mundial obliga moltes persones a prendre la decisió de sortir, fugir, emigrar. A Càritas som agents d’ajuda i promoció, i som sensibles a aquesta realitat i conscients de com afecta la salut física i emocional de les persones, una contínua exposició a la vulnerabilitat de drets, a estressors contínues de lleis i normatives en un context de control a les persones. Als nostres projectes acollim, atenem i acompanyem les persones en el seu projecte migratori, preguntant com se senten, què enyoren, quines són les seves esperances o expectatives davant el present més immediat, però també mirant cap al futur. Atencions individuals, grupals, tallers, assemblees, són les nostres eines i espais que ens permeten posar el nostre granet de sorra per evitar que la salut física i també l’emocional de les persones migrants es vegi alterada.

No es tracta només dels problemes d’uns o altres, la vulneració de drets és un assumpte capital per a totes i tots. Les emocions són universals i, per tant, universal i comunitària ha de ser la nostra mirada cap a la migració.