Segons 'l'Observatori Estatal de la Soledat no desitjada' (SoledadES), el 13,4% de la població que viu a Espanya pateix aïllament involuntari i afecta més a dones que a homes (14,8% i 12,1% respectivament).

Segons ens explica el doctor Andrés Losada Baltar, catedràtic de Psicologia:

“La solitud és una condició psicològica debilitant que es caracteritza per un sentiment de buit, inutilitat, manca de control i, fins i tot, amenaça personal”.

Estem davant d'un autèntic problema de salut pública i així ho reflecteixen les dades. El cost total d'aquest problema ronda els 14.000 milions d'euros anuals al nostre país. Es tracta d'una xifra que s'obté de la suma de les despeses sanitàries derivades de les consultes mèdiques i el consum de fàrmacs, així com de les pèrdues de productivitat.

I és que, les persones que pateixen solitud no desitjada utilitzen els serveis sanitaris amb més freqüència i consumeixen més medicaments com a tranquil·litzants, relaxants o antidepressius.

Durant la presentació del projecte 'Parlem de… Soledat No Desitjada' del Col·legi Oficial de la Psicologia de Madrid, el doctor Losada Baltar posa èmfasi en el fet que la soledat és una “epidèmia conductual”, sobretot en les persones cuidadores, amb problemes de salut mental o aquelles que viuen en residències de gent gran.

De fet, la soledat està associada a la mortalitat, igual que hàbits tòxics com el tabac, o problemes com l'obesitat, que estan íntimament lligats a altres malalties no infeccioses com les cardiovasculars.

I encara que pugui semblar difícil de creure:

“L'aïllament social provoca més morts que el càncer i l'ictus. Es creu que la solitud pot ser un factor de risc per patir demència a la tercera edat”.

Aquesta realitat compta amb unes dimensions de tal magnitud que ha esdevingut una xacra silenciosa al nostre país.

I segons es desprèn de l'informe 'Percepció Social de la Soledat No desitjada':

El 80% de les persones creuen que la solitud és un problema invisible

El 72% pensa que ha de ser una qüestió prioritària per a les administracions públiques

Com comença la solitud?

Són molts els camins que condueixen a la solitud no desitjada. I no és degut, simplement, a què no estem envoltats de persones o que no tenim amics. Hi ha persones que des de les primeres edats ja comencen a tenir sentiments de soledat.

Com ressalta l'especialista, es pot deure a factors com:

Context cultural Nivell socioeconòmic Nivell educatiu Estil parental/aferrament Habilitats socials Personalitat Discapacitat, salut física i mental

Alhora, hi ha determinats moments a la vida en què es pot tenir soledat no desitjada.

Durant l'adolescència és comú que pugui estar darrere d'esdeveniments violents, bullying o abús de noves tecnologies.

A l'edat adulta, a causa de la maternitat/paternitat, divorci, niu buit (que els fills s'independitzin) o per tenir cura d'una persona malalta.

Ja a la vellesa, pot ser conseqüència d'enviudar, dificultats econòmiques, bretxa digital, ingrés a residències, malalties que afecten la capacitat funcional i/o cognitiva…

Estem, sens dubte, davant d'un problema “molt complex, difícil d'operativitzar i amb molt d'estigma”.

“Li pot passar a qualsevol”

El que és clar és que la soledat no desitjada pot “passar” a qualsevol. I no només a les persones grans.

Els casos estan augmentant en els darrers anys i en els pròxims anys s'estima que es duplicaran.

“Espanya està assenyalada com un dels països on la solitud ha esdevingut un problema de salut pública”

Gabriela Delgado, de 20 anys, només és un cas del 40% dels joves (menors de 34 anys) que pateixen solitud no desitjada.

“És molt xocant quan sents que no estàs sent escoltat, que tens gent al teu voltant, però no et sents part de res”, subratlla.

Per ella, la solitud és com estar en una “urna de vidre”. ”Tots els meus companys em podien veure, però ningú podia arribar a mi”.

La solitud és una “situació molt asfixiant” i “fa molta por”. “Vaig perdre el control de la meva vida, no sabia com sortir, i és molt esgotador. Només vaig necessitar canviar de carrera i d'universitat perquè la meva vida fes un gir de 180 graus. De vegades, només es necessita una persona per trencar amb tot això”.

I té clar el missatge. “Se'n pot sortir, encara que no sàpiga què serà de mi d'aquí a uns anys. Em poden passar moltes coses, però ara ho veig amb més esperança i amb més ganes”.

Dolores Pelayada és una altra persona que també ha viscut en primera persona la solitud no desitjada. Quan el seu marit, amb qui fa 50 anys que està casada, va ser diagnosticat amb Alzheimer, la seva vida va fer un gir radical.

“M'he sentit i em sento sola”, explica. Les persones cuidadores s'han d'enfrontar a situacions molt dures perquè has d'aprendre a conviure dia a dia amb l'Alzheimer, una malaltia que s'estima que pateixen 800.000 espanyols. El fet de deixar de fer plans, per l'avenç dels símptomes, ha fet que “et vagis aïllant de la societat”.

Raimundo José Largo, de 81 anys, va enviudar fa només un any. Després de 53 anys casat, sent una solitud que ell mateix defineix com a “comú”.

Tot i que, les xifres indiquen que a mesura que fem anys, la soledat baixa. Segons les dades d'ONCE, la franja d'entre 65 i 74 anys és la que pateix menor solitud. Entre els més grans de 75 anys, puja fins al 12,2%.

“Els primers dies encara notes la seva presència i això es va diluint i t'enfrontes a la realitat. I quan t'enfrontes a aquesta realitat penses que la teva missió en aquest món ja està complerta, i per això arribes a pensar, fins i tot, en la mort”, relata.

“La primera reacció és buscar ajuda, encara que a vegades és força complicat. M'he adonat, en aquest temps, que les persones que estem soles necessitem il·lusionar-nos i que ens escoltin”.