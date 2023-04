La poliomielitis, coneguda també com a pòlio, és una malaltia vírica que ens sona a èpoques passades, molt passades…

Però la realitat és que aquesta patologia no ha desaparegut, com proven dos fets recents:

Que va ser declarada "emergència de salut pública d'interès internacional" el 2014 Que el passat 2 de febrer l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va decidir prorrogar aquesta declaració per 34a vegada consecutiva

Però no és l'única malaltia que podríem pensar que ja forma part de la nostra història de la salut o que són més pròpies de llocs remots i menys desenvolupats, i no obstant estan més a prop del que creiem.

Per exemple, la diftèria, una infecció bacteriana molt greu, respecte a la qual l'OMS, el passat mes d'octubre, va advertir sobre un repunt del nombre de casos a Europa en persones refugiades o sol·licitants d'asil procedents de països d'Àfrica i Àsia (fonamentalment formes cutànies de la malaltia).

O el xarampió, la cobertura vacunal del qual ha anat disminuint des del començament de la pandèmia de la COVID-19.

Es tracta de malalties pràcticament inexistents als països més desenvolupats gràcies a la vacunació, però que preocupen els pediatres pel repunt de casos que s'està produint en els darrers temps.

El mes d'octubre del 2022, el Ministeri de Sanitat va avaluar el risc associat a la importació de poliovirus a Espanya després de la recent identificació de casos de poliomielitis i de poliovirus en aigües residuals a països del nostre entorn.

La conclusió va ser que el risc associat al poliovirus al país és actualment molt baix, encara que, atesa la situació epidemiològica i el descens de la cobertura de vacunació a escala internacional, no s'ha d'abaixar la guàrdia.

Tal com alerta el doctor Abián Montesdeoca Melián, membre del Comitè Assessor de Vacunes de l'Associació Espanyola de Pediatria (CAV-AEP):

"El problema és que en algunes zones d'Occident hi ha bosses de no vacunats davant de la pòlio, per decisió pròpia".

"I en bona part per culpa d'aquestes persones que desconfien de les vacunes, les dades han empitjorat després de la pandèmia,

, després de la pandèmia, "Perquè encara que les taxes de vacunació per a una malaltia siguin altes entre la població d'un país, en l'àmbit global, si hi ha bosses de població no vacunada localment, el risc d'aparició de brots és real, tal com s'ha demostrat recentment a Nova York".

Europa detecta un augment de casos de diftèria

La diftèria és una malaltia rara a Europa. De fet, entre el 2016 i el 2020 només es van produir una mitjana de 52 casos cada any.

Però el passat mes d'octubre, l'OMS-Regió Europea va advertir d'un repunt del nombre de casos de diftèria a la regió, en persones refugiades o sol·licitants d'asil procedents de països d'Àfrica i Àsia (gairebé un terç procedent d'Afganistan).

En concret, es van registrar 144 casos a Alemanya, Àustria, França, Itàlia, Noruega, el Regne Unit i Suïssa.

Per això, l'Agència Europea per al Control i Prevenció de Malalties estima que, tot i que el risc d'extensió de la diftèria als països amb cobertures vacunals elevades és molt baix, no es pot descartar que afecti persones no vacunades o amb immunodepressió.

“És una cosa que hem de tenir molt vigilada, sobretot a zones on es produeixen arribades importants de persones migrants procedents de països amb baixes cobertures vacunals. Als campaments d'acollida que són a la frontera sud d'Europa s'amunteguen milers de persones amb procedència diversa i cobertures vacunals molt dispars”, subratlla l'expert del CAV-AEP.

"Si el sistema de salut s'entesta a posar barreres per a l'atenció d'aquesta població, estarà cometent, no només una terrible injustícia amb un col·lectiu molt vulnerable que sobreviu a penosos periples migratoris, sinó una temeritat que pot acabar afectant el conjunt de la societat" . Es necessiten plans específics d'atenció sanitària i vacunació per a aquestes persones”.

La vacunació del xarampió baixa a escala mundial

Una altra de les preocupacions que expressen els experts en vacunes és la disminució que des de la pandèmia s'observen als nivells de vacunació contra el xarampió.

El 2021 es va aconseguir un trist rècord: gairebé 40 milions de nens no van rebre una dosi de la vacuna contra el xarampió.

Aquest fet és un revés important en el camí per aconseguir i mantenir l'eliminació del xarampió al món, i deixa milions de nens a mercè de la infecció.

A conseqüència d'això, aquell any, hi va haver uns nou milions de casos i 128.000 morts per xarampió a tot el món.

I és que, com explica la doctora María José Cilleruelo, “el xarampió, contràriament al que algunes persones pensen, no està eliminat ni erradicat. Hi continua havent països a Àsia i Àfrica on es donen un gran nombre de casos i, al món globalitzat en què vivim pot aparèixer una persona al nostre país que estigui incubant la malaltia”.

“Per això és tan important que els nens estiguin ben protegits; si no, en qualsevol moment podria sorgir un brot. No ha de passar, però és una possibilitat, per què jugar-se-la, havent-hi una vacuna per prevenir-ho?”, es pregunta aquesta experta. I és que aquesta patologia és completament prevenible mitjançant la vacunació.

A Espanya es posa una primera dosi als 12 mesos i després una altra amb 3-4 anys, però els experts estan analitzant la conveniència d'avançar les dues dosis per accelerar una protecció òptima.

“A Espanya, les taxes de vacunació davant del xarampió han estat històricament altes, però durant els últims anys, encara més, després de la irrupció de la COVID, han disminuït de manera preocupant. De fet, actualment, només cinc comunitats autònomes superen el 95% de cobertura amb la segona dosi de vacuna del xarampió, tal com aconsella l'OMS”, alerta la doctora Cilleruelo.

“Al nostre país, la vacunació s'inicia als 12 mesos i probablement és tardana i es podria avançar. Fins ara, s'ha considerat que els nens tenien anticossos materns que els protegien durant el primer any de vida, però ara s'està veient que s'esgoten abans; a partir dels 7-9 mesos, els nens estan poc protegits i, si apareix el virus, es poden contagiar”, conclou la doctora.

Poden ressorgir aquestes malalties a Espanya?

Com adverteix el doctor Abián Montesdeoca Melián, membre del CAV-AEP.

“No podem abaixar la guàrdia. La poliomielitis, la diftèria o el xarampió són malalties que ressorgiran fins i tot als llocs on ens hem oblidat de la seva existència, com és el cas d'Espanya, si no s'augmenten els esforços per millorar les cobertures vacunals. Les vacunes representen el millor instrument per controlar-les i eliminar-les”.

Aquest expert explica que, tot i ser malalties per a les quals hi ha vacunes, el risc que ressorgeixin al nostre entorn és alt.