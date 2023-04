Els adolescents que pateixen experiències «adverses» com violència física o emocional, divorcis complicats a la família i pares amb addiccions o a la presó, tindran quan siguin adults pitjor salut física i una esperança de vida menor, que fins i tot es pot escurçar en 20 anys.

Aquest és un dels advertiments llançats dilluns per la doctora en Psicologia i professora de Psicologia Social de la Universitat del País Basc Ignacia Arruabarrena durant la seva ponència «Nova visió del concepte de violència», en el marc de la jornada Tots els sentits contra la violència infantil i adolescent: promoció de drets i prevenció.

El concepte de violència infantil, va explicar, ha evolucionat des que va començar a parlar-se’n a finals del segle XIX, ja que inicialment es referia únicament al maltractament físic. De mica en mica s’han afegit altres casuístiques com la negligència física (no alimentar o vetllar per la salut del menor), el maltractament psicològic, la violència sexual i l’exposició a la violència, que té «efectes semblants» als que causa en el nen patir-la de manera directa.

Les incorporacions més recents han estat la violència digital, és a dir, la que es fa a través dels mitjans digitals i les xarxes socials; i la violència prenatal: conductes negligents durant la gestació (consum de drogues o absència de control mèdic) que arrisquen el correcte desenvolupament del fetus.

D’aquesta manera, la violència que pateixen els nens i els adolescents és «heterogènia» tant en les seves característiques com en funció de qui l’exerceix, la relació de la víctima amb el maltractador, la intensitat del maltractament i la seva freqüència, entre altres qüestions. De fet, «rarament» es pateix un sol tipus de violència, sinó que qui ha estat víctima una vegada esdevé més vulnerable i té «entre dues i tres vegades més risc de patir» més episodis violents de diferent naturalesa al llarg de la seva vida.

«Polivictimització»

Aquesta «polivictimització», va assenyalar Arruabarrena, té efectes acumulatius, de manera que les conseqüències són «més devastadores» que patir un únic tipus de violència, encara que sigui de manera reiterada. Té a més un «gran impacte» en la salut mental, amb risc de trastorns afectius i personalitats propenses a l’addicció, i es regeix pel principi d’«efecte dosi-resposta», és a dir que «patir dues victimitzacions és pitjor que patir una, patir tres pitjor que dos i així successivament».