Rimonabant, un medicament que es feia servir per a la reducció de pes en persones obeses o amb sobrepès amb risc de malalties cardíaques i vasculars, -i que va ser retirat per l'Agència Europea de Medicaments el 2008 pels seus efectes adversos psiquiàtrics-, tindrà una nova vida gràcies a un assaig clínic de l'Hospital Nacional de Paraplègics (Toledo) i l'Institut Guttmann (Barcelona). Segons detalla a EL PERIÓDICO D'ESPANYA un dels principals investigadors de l'assaig, Antonio Oliviero, cap de l'àrea de Neurologia de l'Hospital de Paraplègics i doctor en Neurociències, la dosi que ara utilitzaran és quatre vegades menor que la que estava en el seu moment al mercat. El risc, per tant, és mínim, apunta.

El Grup de Recerca FENNSI, el Servei de Rehabilitació de l'Hospital Nacional de Paraplègics i l'Institut Guttmann- Hospital de Neurorehabilitació anunciaven aquest dijous que han començat un assaig clínic en pacients amb lesions medul·lars incompletes amb l'objectiu de millorar-ne la capacitat de marxa i la resistència, el que implica caminar més i possiblement millor i, per tant, cansar menys .

Aquest nou assaig clínic -titulat 'Efectes d'un antagonista/agonista invers del receptor CB1 (Rimonabant) sobre la capacitat per a la deambulació en lesionats medul·lars incomplets'- està promogut per la Fundació de l'Hospital Nacional de Paraplègics i els investigadors principals són el doctor Antonio Olivier i el doctor Joan Vidal, de l'Institut Guttmann. A més a més, compta amb la participació d'un equip multidisciplinari.

Seguretat i eficàcia

L'objectiu de l'assaig consisteix a avaluar la seguretat i l'eficàcia del fàrmac en pacients amb una lesió medul·lar incompleta en fase crònica. Va ser aprovat per l' Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS) el 3 d'octubre de 2022 per a la seva realització a l'Hospital de Paraplègics, que pertany al Servei de Salut de Castella-la Manxa (SESCAM), i a l'Institut Guttmann. Els dos centres ostenten el reconeixement CSUR del Ministeri de Sanitat, és a dir, són centres de referència a nivell nacional en el tractament del lesionador medul·lar complex.

A l'assaig, que té una durada aproximada de cinc mesos, hi poden participar pacients d'entre 18 i 75 anys que hagin tingut una lesió medul·lar almenys un any abans. La lesió ha de ser incompleta motora (ÀSIA C o D, necessiten els investigadors) i amb un nivell neurològic entre la vèrtebra cervical C4 i la lumbar L1, especifiquen des de l'Hospital de Paraplègics.

Poder caminar

Per a entrar a l'assaig, el pacient ha de poder caminar amb ajuda o sense almenys cinc metres. Els pacients amb lesió ASIA C s'inclouran amb certes limitacions, és a dir, no tots els pacients ASIA C podran estar d'entrada dins de la investigació. Els seleccionats hauran d'acudir a les visites de forma ambulatòria. L'hospitalització no està prevista durant els dies de l'assaig, assenyalen des de l'Hospital de Toledo.

Entre els objectius secundaris de l'assaig confirmar que Rimonabant és segur en una població específica com la població amb lesió medul·lar en fase crònica. Es recolliran com a variables de seguretat aspectes com les modificacions bioquímiques, de tensió arterial, freqüència cardíaca; el dolor; l'espasticitat i els espasmes o l'estat d'ànim. Els efectes que els investigadors valoraran són la velocitat de marxa; la fatigabilitat percebuda després d'un esforç; la fatiga general el subjecte; la força muscular o la valoració general del pacient sobre funcionalitat i qualitat de vida.

Però sens dubte, el més curiós és que Rimonabant no és un medicament nou. Segons confirma l'AEMPS a EL PERIÓDICO D'ESPANYA , tenia indicació de reducció de pes però es va retirar el 2008, a tota la Unió Europea , perquè es van obtenir dades de seguretat sobre reaccions adverses de tipus psiquiàtric . Estava indicat per a la reducció de pes en persones obeses o amb sobrepès . Per exemple, per a diabètics o amb nivells elevats de colesterol a la sang o altres tipus de greixos (lípids).

Per a l'obesitat

Amb el nom comercial d''Acomplia', el fàrmac es va dispensar de forma ambulatòria a Espanya des del març del 2008. Segons la nota informativa que va publicar l'AEMPS, quan es va autoritzar a Europa, el juny del 2006, a més de l'eficàcia observada en estudis clínics, es coneixia que podrien aparèixer amb el seu ús alguns efectes adversos de tipus psiquiàtric (com ara trastorns depressius).

Aleshores, amb l'ús del medicament, es va anar actualitzant el prospecte segons es disposava de nova informació, incloent-hi algunes advertències sobre les possibles alteracions de tipus psiquiàtric. A més, se'n contraindicava l'ús en persones amb depressió major o que consumissin antidepressius. El mateix 2008, el Comitè de Medicaments d'Ús Humà (CHMP) de l'Agència Europea de Medicaments va revisar tota la informació disponible sobre l'eficàcia i la seguretat del fàrmac.

Es va concloure que el medicament aportava beneficis en termes de pèrdua de pes i de millora de la quantitat de lípids i glucosa a la sang. Tot i això, es va observar que, en general, els pacients utilitzen el medicament durant curts períodes de temps, perdent eficàcia després de la retirada. D'altra banda, no s'havia demostrat que el tractament previngués malalties cardíaques o vasculars. A més, es va confirmar que el risc d'efectes adversos psiquiàtrics era aproximadament el doble en pacients que el prenien que en aquells que no el prenien. Des de l'octubre del 2008, els metges van deixar de prescriure el tractament.

Nova vida del fàrmac

Ara, el fàrmac tindrà una altra oportunitat a l'assaig amb lesionats medul·lars. Des de l'AEMPS expliquen que la investigació amb principis actius ja coneguts per a noves indicacions és una cosa que es potencia a Europa perquè és una manera d'innovació farmacològica "molt més sostenible i més ràpida". És el que es coneix com a reposicionament farmacèutic. En aquest cas, encara que sigui el mateix principi actiu, pot canviar la dosificació i "molts altres elements" perquè "és força habitual" que un principi actiu pugui servir per a diferents indicacions.

De fet, indica l'AEMPS, Rimonabant , era per a una indicació completament diferent de l'actual, que és “capacitat per a la deambulació en lesionats medul·lars incomplets”. En aquest moment, s'està avaluant l'eficàcia per a aquesta indicació, però per a la seva avaluació i potencial autorització s'analitzaran totes les dades de seguretat que hi hagi.

Una dosi molt menor

En conversa amb aquest diari, el doctor Antonio Oliviero explica que l'informe del 2008 de l'Agència Europea de Medicaments indicava que la dosi de cinc mil·ligrams, que ara l'utilitzen els investigadors, era segura. Tot i això, precisa, estan fent "un seguiment una mica més estès del que és habitual en tot el que és l'aspecte psicològic i possibles complicacions psiquiàtriques dels pacients. El risc està reduït al mínim. Estem tranquils perquè les dosis són molt baixes i no hi hauria d'haver problema ”.

En cas que hi hagués un pacient amb tendència a depressions més grans, l'exclourien, precisa. A més, s'estén sobre aquesta segona vida d'un fàrmac que es va fer servir en el seu moment contra l'obesitat i que ara es recupera per a la lesió medul·lar. "En realitat és per a lesió medul·lar i possiblement per a més coses que estem investigant per al futur", avança.

Al mateix temps que el fàrmac es retirava del mercat, els investigadors van iniciar experiments en models animals

Explica que, quan el 2008, s'estava retirant el fàrmac del mercat, van fer una sèrie d'experiments en models animals i van demostrar que "una rata amb lesió medul·lar incompleta -que podia córrer una mica, però es cansava molt-, si li donàvem el fàrmac, podia córrer molt més”. A partir d'aquell moment van començar un projecte de recerca que va ser molt llarg -al·ludeix a la manca de finançament- i "quan vam tenir prou diners, vam començar".

L'assaig ja ha arrencat a Toledo i aquests dies l'Institut Guttmann també començarà. A la ciutat manxega, assenyala l'investigador, ja tenen un terç de pacients reclutats (són 80 en total) però continuen reclutant perquè "si aquesta fase té èxit, en seguirà una altra. És un camí llarg", conclou.