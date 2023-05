Hi ha alguns aliments amb una gran quantitat de nutrients, tants que en molts casos se'ls anomena superaliments pels innombrables beneficis que aporten a l'organisme. Els fruits secs entren dins d'aquesta classificació i, entre tots, n'hi ha un que en destaca pel seu elevat contingut en proteïna, tan elevat que fins i tot s'assegura que la seva capacitat nutritiva és idèntica a la de l'ou.

Es tracta del pistatxo, un fruit sec que sobresurt de la resta pel seu alt contingut en fibra, vitamines E i K, potassi, fitosterols i caretonoides, a més de comptar amb menys greix que alguns dels seus parents més propers. El pistatxo també és una font excel·lent d'hidrats de carboni.

Per què és tan bo el festuc

Segons el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, una ració de festucs (30 grams o unes 50 unitats) aporten el 37% de la ingesta diària recomanada de vitamina B6, així com una gran quantitat de proteïna vegetal i lípids.

D'aquesta manera el festuc es conforma com una excel·lent opció no només per a aquelles persones que s'alimenten de tota mena de productes, sinó que és indispensable per als que es decanten per una alimentació vegana i vegetariana. I és que el pistatxo és font de proteïnes vegetals completes, que compten amb tots els aminoàcids essencials.

A més, els festucs són rics en minerals i en àcids grassos essencials, vitamines i fibra, cosa que el converteix en un aliment ideal per a qualsevol dieta.

Beneficis dels festucs

El consum regular de festucs és extremadament òptim per a l'organisme, ja que afavoreixen la salut cardiovascular i digestiva, a més de protegir la vista i afavorir l'absorció del ferro i, així, l'eliminació de l'anèmia.

Així mateix, el pistatxo és excel·lent com a piscolabis saludable: potencia el trànsit intestinal, controla el sucre i afavoreix la sensació de sacietat, alhora que col·labora en la pèrdua de pes.

Els festucs són fruits secs que contenen moltes proteïnes i tenen tants nutrients com un ou.

De la mateixa manera, un consum habitual de festucs està relacionat amb processos antiinflamatoris, de manera que es converteix en un aliat excepcional a l'hora de lluitar contra malalties cròniques i degeneratives.

La seva gran quantitat d'antioxidants també es vincula amb la cura de la pell i els cabells; no en va, una ració de 30 grams de festucs conté més antioxidants que una tassa de te verd, conegut precisament pel seu poder antioxidatiu.

El pistatxo, a l'Antiguitat

El pistatxo procedeix del Pròxim Orient i, encara que cada vegada està més estès el seu cultiu en altres zones del món, l'Iran segueix sent el bressol dels millors festucs i el productor mundial més gran d'aquest fruit sec tan nutritiu, seguit de Síria, Turquia o Israel. Els Estats Units és el segon productor del món. A Espanya, cada cop es cultiven més, sobretot en zones de Castella-la Manxa.

El pistatxo també és conegut per les seves propietats afrodisíaques. De fet, la reina de Saba es va enamorar d'aquest fruit sec tan gustós i complet. La llegenda explica que, fa 3.000 anys, la sobirana va nomenar el pistatxo aliment exclusiu de la seva cort i va prohibir al poble el seu cultiu.

Per la seva banda, el rei Nabucodonosor, sobirà de Babilònia, també es va deixar embruixar per aquest fruit sec i va emprar part dels seus famosos jardins penjants per cultivar festucs i beneficiar-se directament de totes les seves propietats.