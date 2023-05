Tradicionalment, la màxima quan una dona està embarassada era el repòs, però el cert és que poden practicar exercici sense cap tipus de problema. De fet, segons la Guia de Pràctica Clínica (GPC), publicada pel Sistema Nacional de Salut (SNS), l’exercici durant l’embaràs millora la qualitat de vida, sempre que estigui sana i no hi hagi contraindicacions per part d’un metge. "Tota dona gestant sense contraindicacions de tipus mèdica deu mantenir-se activa físicament durant el seu embaràs com un element bàsic i fonamenta’l per la cura i millora de la seva qualitat de vida, incloent-hi tots els àmbits del seu organisme", indica la guia.

Segons la GPC, en el passat, també per culpa de la manca d’estudis científics, les pautes que rebien les dones embarassades eren elaborades i transmeses per professionals de diferents camps, per la qual cosa les recomanacions estaven basades més en qüestions culturals, socials i fins i tot religioses que en evidències científiques.

Segons els experts, la inactivitat gestacional és absolutament desaconsellable per a una dona sana i, fins i tot, també per gestants hospitalitzades. És per això que el SNS ha redactat la guia -disponible a la pàgina web del Ministeri de Sanitat-, un document que està "basat en evidències científiques i que conté recomanacions per una pràctica física segura i amena durant la gestació, així com una completa descripció de contraindicacions, i factors addicionals".

"És esperable que aquest tipus d’iniciatives afavoreixin un major compromís i implicació en el desenvolupament del concepte d’un embaràs físicament actiu com a promotor de benestar per a la mare i el fill, per part d’aquelles institucions i professionals encarregats de la cura i la millora de la salut de les dones embarassades, en col·laboració amb altres àrees de coneixement, com les ciències de l’activitat física i l’esport", apunta Ruben Barakat, líder del projecte i professor de la Universitat Politècnica de Madrid, una de les diferents entitats de diversos països que han participat en la seva elaboració.