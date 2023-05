El càncer de pulmó causa una mort a Espanya cada 20 minuts. Actualment, hi ha vuit dianes terapèutiques genòmiques amb fàrmacs aprovats per Europa, i només en quatre es disposa de medicaments finançats per Espanya. En aquest sentit, els medicaments pateixen endarreriments en arribar a Espanya de més d’un any i mig sobre el termini establert legalment. Així ho van denunciar recentment més de 600 oncòlegs, que van mostrar «una gran preocupació» per les traves a l’accés a nous fàrmacs. Els pacients espanyols «estan perdent oportunitats de tractament i pateixen desigualtats en l’accés respecte els veïns europeus», critiquen.

Els especialistes de tot el país formen el Grup Espanyol de Càncer de Pulmó (GECP), el primer de recerca clínica i translacional format per oncòlegs que es va crear per avançar en el tractament i la curació la malaltia. A Espanya 22.413 persones van morir per aquest tumor el 2021, un augment del 2,4% respecte l’any anterior. Des de la seva creació, el Grup ha anat creixent fins a convertir-se en un referent internacional en recerca, tant per la qualitat dels estudis com pel nombre de pacients tractats.

Aquest grup ha estat pioner en la investigació de noves dianes moleculars per al desenvolupament de teràpies personalitzades contra el càncer de pulmó, així com de nous protocols per a l’abordatge de la malaltia que actualment estan demostrant un elevat increment de la supervivència i la curació d’aquests pacients. Ara denuncien restriccions a l’accés a la innovació per als afectats. I mostren una tremenda inquietud.

«Ens mostrem molt preocupats per la situació que estem vivint a Espanya. Disposem de fàrmacs i indicacions que sabem que suposen una millora per als nostres pacients, però que pateixen endarreriments en arribar al Sistema Nacional de Salut de més d’any i mig sobre el termini establert legalment a Espanya. Actualment el nostre país està incomplint reiteradament el termini màxim per a la incorporació d’un fàrmac al SNS», afirmen.

Com a especialistes, expliquen que els «preocupa enormement la restricció d’indicacions» després de l’aprovació de l’Agència Europea de Medicaments (EMA, per les sigles en anglès). Espanya és el país de la Unió Europea amb més percentatge de medicaments innovadors amb disponibilitat restringida, apunten.

«Un nombre significatiu de pacients amb càncer de pulmó sense millor alternativa terapèutica no poden tenir opció a fàrmacs amb eficàcia reconeguda per l’EMA. Cal recordar que actualment hi ha vuit dianes terapèutiques genòmiques amb fàrmacs aprovats per EMA, i només en quatre es disposa de fàrmacs finançats pel Sistema Nacional de Salut», critiquen.

La inquietud dels oncòlegs passa perquè els pacients espanyols «estan perdent oportunitats de tractament i pateixen desigualtats en l’accés respecte els seus veïns europeus. La innovació i gran investigació que realitzem com a país i que ens ha posicionat com a referents mundials en els avenços en càncer no està arribant a la capçalera del pacient, a Espanya han tingut accés a poc més de la meitat del total dels nous fàrmacs (57%), per la seva banda, Itàlia sufraga el 79%, Alemanya el 92%, França el 66 % i el Regne Unit el 68%», enumeren.

Des del grup de recerca consideren «que el rigor metodològic exigit en l’aprovació per part de l’EMA comporta l’existència de suficient evidència científica, i la seva reavaluació completa suposa únicament un alentiment innecessari del procés». Aquesta avaluació a nivell estatal «hauria de ser única, assumida al Consell Interterritorial per totes les comunitats autònomes i dur-se a terme en els terminis establerts a l’estructura de Revalmed (xarxa d’avaluació de medicament)».

Demanen «més agilitat i transparència en el procés d’acord i negociacions per a les decisions d’inclusió i finançament de fàrmacs a l’SNS» i la implementació d’«un procés eficient i transparent permetria escurçar els temps d’espera per a l’aprovació i l’accés a fàrmacs». Consideren urgent unificar criteris d’accés a tot el territori espanyol per garantir l’equitat i el compliment de la Llei de cohesió i qualitat del SNS.

Accés equitatiu

Recorden, a més, que tampoc «hi ha un accés equitatiu al diagnòstic molecular mitjançant seqüenciació massiva (NGS) al nostre país i això no només limita les opcions terapèutiques i l’expectativa de supervivència d’una part significativa dels pacients amb càncer de pulmó, sinó que també es tradueix en un consum més gran de recursos sanitaris».