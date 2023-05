Des del 2020 s’ha observat un augment de la incidència de diabetis, particularment de tipus 2, a partir d’un mes després de la infecció de covid-19. Els estudis que apunten que el SARS-CoV-2 incrementa el risc d’aquesta malaltia ja són almenys una dotzena. L’últim, realitzat a la província canadenca de Columbia Britànica, i publicat a la prestigiosa revista mèdica Journal of the American Medical Association, conclou que hi ha un increment del risc del 17%. Es tracta d’un percentatge més petit que el llançat per altres investigacions, i la cohort estudiada té una edat mitjana de 32 anys, més jove que la majoria dels altres estudis.

El metge i investigador nord-americà Eric Topol, un dels científics i divulgadors de referència en aquesta pandèmia, ha revisat aquests dotze estudis sobre covid-19 i diabetis al seu portal web de divulgació Ground Truths. «Quan dotze estudis apunten tots en la mateixa direcció, és un gran cos d’evidència», va afirmar al compte de Twitter. Una cosa en què coincideixen de forma consistent aquestes investigacions és que el risc és més gran en els homes, en les persones d’edat avançada, i entre les persones amb obesitat i les que han patit covid greu. L’increment del risc en comparació amb la població de control oscil·la àmpliament, des del 97% en un al 17% que estima l’estudi canadenc, publicat el 18 d’abril. Un informe dels Centres de Control de Malalties (CDC) dels Estats Units es va basar en una cohort de menors de 18 anys i va mostrar un augment de risc de diabetis –sense diferenciar entre tipus 1 i 2– del 31%. Una anàlisi sistemàtica anterior –un «estudi d’estudis»– va reportar més risc de diabetis tipus 1 o 2 després de la covid en 12 de 14 estudis, amb un percentatge entre l’11% i el 276%. En definitiva, es calcula que la covid podria incrementar entre el 3% i el 5% la càrrega de malaltia de diabetis a la població, cosa que augmentaria significativament la mortalitat i els costos sanitaris. La bona notícia és que la vacunació redueix la incidència de diabetis després de la covid un 37%, segons l’estudi canadenc. El coronavirus pot penetrar a cèl·lules d’òrgans de tot el cos humà, incloses les cèl·lules beta dels illots de Langerhans del pàncrees, encarregades de segregar insulina. Això és perquè aquestes cèl·lules tenen receptors (anomenats ACE2 and TMPRSS2) als quals es pot enganxar l’espícula del virus. Tot i això, com apunta Eric Topol, la infecció directa no és imprescindible perquè es desenvolupi la diabetis. La inflamació o l’esgotament de les cèl·lules beta pot ser suficient. Incrementen el risc de diabetis tipus 2 les reinfeccions? Un estudi realitzat en veterans de les forces armades dels EUA conclou que sí. Pel que fa a l’efecte de les reinfeccions en el risc per contraure diferents tipus de malalties, és una cosa que fa relativament poc temps que s’investiga, ja que abans de la variant òmicron es considerava que poques persones havien passat la infecció més d’una vegada. Els investigadors no es posen d’acord sobre els efectes perjudicials de tornar a infectar-se i si la covid-19 pot causar seqüeles duradores al sistema immunològic.