L’adolescència implica canvis molt importants (físics, cognitius, emocionals...), inseguretats (sobre el futur, sobre el propi desenvolupament...), desequilibris entre aspiracions i oportunitats (en el terreny afectiu, sexual, acadèmic, laboral...) i pressions (dels pares, de l’institut, del grup d’iguals, de la societat de consum...). La percepció del món de l’adolescent ja no és la de la infància, però tampoc no és la d’una persona adulta. Hi ha certa tendència fluctuant al canvi, depenent de l’estat emocional en què es troba, veient-ho tot o blanc o negre.

Pel que fa a la prevenció de riscos i promoció de la salut mental, amb els adolescents hem de partir d’una idea fonamental: no són un grup homogeni. No existeix l’adolescent per se, sinó una pluralitat de formes de ser i estar en l’adolescència. A més, per a una bona salut mental és bo educar en el quotidià, el que es fa tots els dies, amb el model de comportament positiu de les figures adultes de referència. Aquest procés d’emmotllament ha de ser constant i progressiu, sense canvis bruscos i a poc a poc. Promoure un clima de confiança i d’estimació incondicional i reconèixer els seus esforços i èxits, malgrat que s’equivoquin o se saltin alguna norma, és primordial per a aquest desenvolupament. Censurar-los no ens aproparà a la comprensió dels adolescents. En canvi, construir i negociar límits clars en la relació entre la persona jove i l’adulta facilitarà l’autonomia i el sentiment de pertinença, respecte i competència.

És molt important incentivar l’assoliment de la confiança en si mateixos i en l’entorn en què es desenvolupen perquè mostrin una independència responsable d’acord amb les seves possibilitats. Que siguin els veritables protagonistes els motivarà a participar en la comunitat a la qual pertanyen, se sentiran més segurs amb si mateixos. A tal efecte, és imprescindible establir vincles per a l’adequat desenvolupament biopsicosocial, i també estimular el desenvolupament de les capacitats d’escolta, d’expressió verbal i no verbal i de comunicació general, així com enfortir la capacitat de gestionar les emocions i la de definir els problemes, optar per les millors solucions i aplicar-les.

Com a societat, ens hem d’ocupar del benestar psicoemocional dels nostres adolescents. No hi ha dreceres, és una etapa de riscos i oportunitats, de reptes i canvis profunds, única, irrepetible i fascinant. I sí, també intensa. Com va dir E. E. Cummings, es necessita coratge per créixer i convertir-se en qui realment ets. Siguem valents perquè hi tenim molt en joc: una societat saludable i millor.