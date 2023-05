Fer revisions periòdiques al ginecòleg és important, per tal d'evitar un mal major. La vagina és una zona molt delicada on conviuen moltíssims bacteris diferents, gràcies als quals, la zona es manté protegida. La microbiota s'ha de cuidar sempre, tant l'estomacal com la vaginal.

El 20% de les consultes realitzades al CAP són per infeccions vulvovaginals i després es deriven, si escau, a l'especialista de referència, en aquest cas, el ginecòleg. Moltes vegades aquestes infeccions perduren en el temps a conseqüència d'un mal diagnòstic per falta d'exploració i de proves complementàries per detectar quina és el bacteri que està produint aquesta infecció.

Un 75% de la població femenina patirà en diverses ocasions una vulvovaginitis per Candidiasis o una vaginosi bacteriana. És molt normal i no ens hem d'espantar, però sí que hem d'estar atentes als senyals o molèsties que ens enviï el cos. A part dels senyals és molt positiu anar al ginecòleg periòdicament per comprovar que el nostre estat de salut vaginal és correcte.

Què és la vulvovaginitis?

És la inflamació de la mucosa vaginal i de la pell de la vulva, tot i que, no sempre es manifesten alhora aquests dos símptomes. Aquesta inflamació es pot produir per dues causes: per la Candidiasi o per un altre bacteri.

Quan parlem de vulvovaginitis candidal parlem d'una infecció provocada pel fong de la Càndida, un fong molt comú i que totes les dones tenim en el cos, tot i que, no es manifesta en tots els casos. Les dones entre els 20 i els 40 anys són més propenses a patir aquest tipus d'infecció.

Causes de l'aparició de la Càndida

- Malalties immunodeficients com el VIH o el lupus

- Ús d'antibiòtic

- Mal control de la glucosa a les dones amb diabetis

- Ús d'anticonceptius que elevin els estrògens

- Embaràs

Senyals que pateixes una infecció vulvovaginal

- Picors vaginals

- Coïssor

- Vermellor a la zona

- Flux vaginal espès i de color blanc sense olor

- Inflamació en la zona

Quan ja sabem quin bacteri tenim, el tractament és molt simple, amb un òvul, una pastilla o una crema durant els dies que ens aconselli el ginecòleg, ho tindrem solucionat! Ara serà important reforçar la nostra microbiota vaginal amb probiòtics o àcid làctic.

La vaginosi bacteriana

Aquesta infecció pot arribar a afectar a un 30% de les dones sexualment actives i es produeix per un desequilibri de la microbiota vaginal. Per això, és molt important cuidar la roba íntima que ens posem, la freqüència en què ens rentem i com i amb què ho fem. Pensem que si ens rentem més vegades, patirem menys infeccions i això és erroni. Fent això el que fem és eliminar la nostra microbiota vaginal.

Les principals causes per les quals pot aparèixer és pel consum de tabac, les dutxes vaginals o per l'ús de productes d'higiene intravaginal. També és important destacar que com més parelles sexuals tinguem, més senzill serà patir aquestes infeccions.

Els principals símptomes són molt diferents dels de la vulvovaginitis per Candidiasis, tot i que, en molts casos és molt difícil identificar-la perquè pot no presentar cap símptoma. Els més comuns són:

- Flux vaginal grisenc i amb mala olor

- Sensació de picor a l'orinar

Ara que ja coneixes les infeccions més comunes i que potser has patit o podràs patir, és important fer una revisió amb l'especialista perquè et doni uns consells més personalitzats sobre com cuidar la teva microbiota vaginal i evitar passar una mala estona. Cuidar-se comença per una mateixa!