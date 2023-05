Si s'analitzen les dades de l'enquesta sobre alcohol i altres drogues a Espanya i de l'enquesta sobre ús de drogues a Ensenyaments Secundaris a Espanya, actualment, un 3,7% dels espanyols consumeixen cànnabis diàriament o gairebé diàriament.

A més, un 15% de la població espanyola entre 15 i 64 anys, i un 11% dels adolescents (14-18 anys) pensa que consumir cànnabis no té conseqüències sobre la salut.

Aquesta baixa percepció de risc sumat a fonts d'informació poc fiables o directament o amb interessos comercials, dificulta que la població tingui accés a missatges de salut creïbles i basats en evidència científica sobre els perills derivats del consum del cànnabis.

Per tal de refutar aquesta baixa percepció dels perills del cànnabis, un grup de professionals experts en addiccions del Clínic-IDIBAPS ha consensuat que el consum de 5 o més porros a la setmana implica un risc per a la salut. Una xifra que no converteix en bona una quantitat menor. Aquesta quantitat no vol dir que fumar menys sigui segur.

El doctor Hugo López, cap del grup d'addiccions d'IDIBAPS i vicepresident de la Societat Científica Espanyola d'Estudis sobre l'alcohol, l'alcoholisme i altres toxicomanies, explica que:

"Quan es parla de consum de risc es fa referència al “patró de consum de substàncies, en aquest cas cànnabis, que encara que la persona no pateixi un trastorn pel seu consum ni tingui conseqüències sobre la salut física o mental, comporta una alta probabilitat de presentar aquestes conseqüències o trastorn en un futur”.

I és que, malgrat que s'ha determinat aquest nivell de consum de risc, els especialistes en addiccions recorden que hi ha poblacions on qualsevol consum de cànnabis, per poc freqüent i intens que sigui, implica un risc significatiu per a la salut. I es refereixen a:

Els menors de 21 anys

Embarassades i dones lactants

Persones que pateixen malalties físiques ( problemes cardíacs i respiratoris entre d'altres)

i respiratoris entre d'altres) Persones amb trastorns mentals (psicosi, depressió, trastorn bipolar, trastorns d'ansietat, addicció, entre d'altres)

Avui es consumeix un cànnabis d'alta potència

Un dels aspectes que més preocupen els especialistes en addiccions és el consum entre els més joves. I és que la composició del cànnabis ha canviat molt en els darrers 20 anys, de manera que el que es consumeix avui dia té un contingut de THC (component amb potencial addictiu) més potent que fa dues dècades.

“Qualsevol consum de cànnabis de més del 10% de THC és un consum de risc, així com conduir sota els efectes del cànnabis o fer-ho si hi ha antecedents familiars de trastorns mentals. El consum de cànnabis juntament amb altres drogues, incloent-hi alcohol, també implica un consum de risc”, afegeix el doctor López.

Claus de la prevenció del consum de cànnabis

Segons expliquen els experts en addiccions, Espanya és el país de la UE amb més consum de cànnabis l'últim mes (9% de la població) i al costat de Luxemburg i Portugal, un dels països amb més percentatge d'usuaris diaris o gairebé diaris de cànnabis, el patró de consum de més risc.

L'edat mitjana de l'inici de consum de cànnabis està per sota dels 15 anys, segons l'enquesta ESTUDES 2021 amb estudiants de secundària, una edat en què el cervell està en ple desenvolupament i on el consum pot ser més perjudicial.

A això cal sumar-hi que un 14,2% dels espanyols d'entre 15 i 34 anys han consumit cànnabis almenys una vegada en l'últim mes, xifra que puja al 15,9% entre els joves de 15 i 24 anys.

Aquests percentatges posen en evidència la necessitat d'educar sobre els perills que el consum d'aquesta substància té per a la salut i eliminar algunes creences esteses sobre el cànnabis.

Per això, els experts en addiccions aclareixen algunes qüestions sobre aquesta substància que poden confondre la població: