Segons els nutricionistes té tants beneficis que el consideren necessari en qualsevol dieta, però més si practiques esport de forma regular, ja que les seves propietats i característiques et faran aconseguir un benestar immediat. La remolatxa és un superproducte que està de moda i no és per menys.

Prendre aquesta hortalissa ajuda a sanejar el cos, a través de la neteja i la depuració del sistema circulatori i del fetge. Les seves quantitats de nitrat fan que el nostre organisme funcioni d'una forma òptima, afavorint la regulació del colesterol a la sang i evitant així, futurs problemes cardiovasculars.

A part, si estàs en plena dieta 'operació biquini', aquest producte et serà clau perquè per cada 100 grams d'ingesta, equival a 43 calories; així doncs, és un producte que no engreixa gens ni mica i t'aporta molts beneficis per mantenir-te saludable física i mentalment.

En cas de tenir problemes de retencions de líquids, inflamacions o pesadesa, el potassi que conté la remolatxa farà que ho puguis controlar sense cap mena d'esforç. Prendre setmanalment aquest producte t'aportarà un munt de beneficis per a la teva salut. Una altra característica és que, en contenir fibra, si tens problemes digestius, t'ajudarà a fer el procés de la digestió, evitant l'estrenyiment i fent que els teus òrgans funcionin de forma correcta sense haver-los de forçar a treballar.

Prendre remolatxa fa disminuir la fatiga i augmentar la resistència física

Els esportistes la prenen molt sovint i així es mantenen sans per dins mentre el seu cos està preparat per a realitzar les seves rutines o superacions esportives. La seva alta concentració en ferro i vitamina C fan que hi hagi una facilitat en l'absorció del ferro i així evitar una possible anèmia.

Una de les moltes altres característiques nutricionals de la remolatxa és que té vitamina B9 i magnesi, així doncs, s'afavoreix el sistema nerviós i els muscles. Producte recomanat per a qualsevol persona però ideal per a esportistes que volen mantenir-se i millorar el seu rendiment.