El bruxisme entre la població ha crescut un 17% des del 2019, principalment per l’augment dels problemes d’ansietat i estrès, sent actualment la patologia oral amb més prevalença, mentre que un 36% de les persones que acudien amb regularitat al dentista a Espanya ho ha deixat de fer per la confluència de la crisi pandèmica i econòmica.

Aquestes són les dades que es desprenen del Llibre Blanc 2023 que publica el Consell General de Dentistes i la Fundació Dental Espanyola, amb estimacions sobre la base d’una enquesta poblacional de la salut bucodental a Espanya després dels anys més aguts de la pandèmia.

Abans de la pandèmia, el 55% dels ciutadans acudia al dentista cada 6 mesos i ara el percentatge dels que no hi van puja al 64%. Així, les consultes al dentista es van reduir en un 36% per por del contagi de covid-19 i motius econòmics, malgrat que el 67% dels enquestats –el 57% abans de la pandèmia– reconeix tenir actualment algun problema bucodental, però no va al dentista amb la regularitat necessària.

Ansietat i estrès

Els casos de bruxisme, afecció involuntària d’estrènyer la mandíbula i dents fins a desgastar-los o produir inflamació a les genives, s’han disparat aquests anys a Espanya, i això s’atribueix a l’augment de l’ansietat i l’estrès, de manera que ha passat del 6% el 2019 al 23% actual.

«Durant el període pandèmic (2020-2021) es va produir un agreujament de la percepció global dels problemes bucodentals en 2 de cada 10 enquestats (17%), com càries sense tractar, sensibilitat dental, genives que sagnen i bruxisme», segons les organitzacions dentals.

En xifres, els problemes bucodentals més freqüentment percebuts, alguns associats al propi bruxisme (23), són les dents sensibles (24%) i les genives sagnants (20%), i en aquesta darrera afecció s’enquadra la gingivitis o malaltia periodontal.

El nombre mitjà de malalties indicades pels que manifesten tenir un problema dental ha passat d’1,27 el 2019 a 1,46 actualment, cosa que reflecteix una acumulació de patologies en aquests 4 anys transcorreguts.

En el 17% dels enquestats, els seus problemes bucodentals s’han agreujat o han aparegut durant el període de la pandèmia, sobretot al col·lectiu de 18 a 35 anys, cosa que apunta a un empitjorament de la seva salut oral per càries sense tractar, sagnat gingival, bruxisme i dolor dentari, entre les principals causes.

Globalment, el 8% de les persones entrevistades, segons aquest estudi, «no han recuperat la freqüència habitual de visites al dentista» a partir del 2022 i «l’actual crisi econòmica i l’alça de la inflació» són «possibles causes de la retracció detectada».

El Llibre Blanc 2023 sobre la salut dental apunta així a una «disminució del volum de treball» a les consultes odontològiques i assenyala que «en determinats casos, els tractaments demandats es corresponen amb una atenció més bàsica que els de l’etapa prepandèmica, quan eren més complexos».

Sobre l’evolució de la preocupació per l’estat de la salut oral, el 12% declara que ara es preocupa més per les dents i les genives, mentre que el 84% dels enquestats segueix igual que abans de la pandèmia i un 3% afirma tenir menys preocupació que abans.

Per franges d’edat, els ciutadans de 18 a 35 anys (19 %) són els que ara es preocupen més per la seva salut bucodental i per darrere hi ha els de 66 anys o més (15%), xifres que baixen al 8% a la franja de 36 a 65.

A més, el 10% del total d’enquestats admet que ha millorat els hàbits d’higiene bucodental, mentre que els mantenen igual el 86% i empitjoren en el 4% dels casos. Les organitzacions d’odontòlegs adverteixen que 15% dels adults més grans de 35 anys continua tenint un patró de raspallat dental que es considera deficient.