Dir adeu als plecs de la panxa no és una tasca senzilla. A part de fer exercicis per aconseguir-ho, l'alimentació juga un paper fonamental. Escollir bé els aliments que incorporem a la nostra dieta serà fonamental per aconseguir-ho com més aviat millor.

La clau per aprimar-se és aconseguir accelerar el nostre metabolisme i això podem aconseguir-ho menjant aliments que estiguin carregats de proteïnes. Menjar-los serà un dels trucs per evitar acumular un excés de greix al nostre cos i en conseqüència, aconseguir un ventre més pla. Hi ha una àmplia llista d'aliments proteics, però n'hi ha un que sobresurt per sobre de la resta. Estem parlant dels ous. Així és la dieta del kiwi: la solució per baixar de pes ràpidament i enfortir les defenses Cap proteïna et pot fer reduir el greix abdominal, però menjar aliments que tinguin una alta càrrega proteica pot augmentar la sacietat i reduir els desitjos i així ajudar-nos a reduir el greix del ventre. En aquest cas, els ous són la millor alternativa. Menjar un esmorzar a base d'ou ens ajudarà a mantenir-nos satisfets durant més temps, cosa que ens pot ajudar a reduir el greix del ventre i a perdre pes. A part de ser bons per a reduir el greix del ventre, els ous també ens ajuden a dormir millor i són el piscolabis perfecte per menjar abans d'anar a dormir. Prendre'ns un ou a la nit ens ajuda a cremar el greix del ventre, perquè pot arribar a accelerar el metabolisme fins un 30% durant algunes hores després d'ingerir-lo. A més de l'ou i els aliments rics en proteïnes, n'hi ha d'altres que també són bons per acomiadar-te d'aquest greix del ventre: Raïm : hi ha una substància química que es troba principalment als raïms vermells i que pot ser útil per a la pèrdua de pes perquè alenteix l'acumulació de greix al cos

: hi ha una substància química que es troba principalment als i que pot ser útil per a la perquè alenteix l'acumulació de Canyella i gingebre : poden ajudar a reduir la inflor i alentir l'acumulació de greix

: poden ajudar a i alentir Civada : és una de les fibres que més contribueixen a fer-nos perdre pes

: és una de les que més contribueixen a fer-nos Soja, pèsols, fruits secs i llavors La sorprenent dieta de la pasta: perd de 2 a 4 quilos per setmana Les verdures de fulla verda poden ajudar a reduir la inflor

de fulla verda poden ajudar a Llegums i fruites : afegir aliments rics en fibra als menjars també és clau per reduir el greix del ventre

: afegir als menjars també és clau per Iogurts

Fruits vermells : poden ser alguns dels aliments més saludables per menjar i reduir el greix del ventre

: poden ser alguns dels per menjar i El peix gras ric en àcids grassos omega-3 ajuda a reduir el greix del ventre i la inflor