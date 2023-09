Les baies de goji són un dels superaliments que més popularitat han guanyat en els darrers anys. Aquestes baies de color vermellós i mida reduïda, van passar molt de temps desapercebudes i ara es poden trobar a la majoria d'establiments d'alimentació.

Els superaliments reben aquest nom pel seu valor nutricional alt. Les baies de goji compleixen aquest requisit: carregades de vitamines i antioxidants, components essencials per al nostre cos perquè es protegeixi contra el mal dels radicals lliures.

Els radicals lliures són presents al nostre cos i són generats de manera natural, acceleren el procés d'envelliment i contribueixen a una gran varietat de problemes per a la nostra salut. En aquest cas, és on les baies de goji actuen, combatent l'envelliment prematur i fomentant una pell més jove.

A més, les baies de goji són conegudes per ajudar la preservació de la salut visual. Això passa perquè són riques en zeaxantina i luteïna, antioxidants clau en aquest camp. Tot i això, no poden revertir problemes oculars o curar-los, però sí que són un bon complement per mantenir la nostra vista en bones condicions.