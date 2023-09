Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el 40% de la població mundial no dorm bé o pateix algun tipus de trastorn del son. El més habitual és l'insomni. Segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), a Espanya en pateixen de manera transitòria fins al 35% dels adults, i entre un 10 i un 15%, de manera crònica.

L'objectiu seria dormir entre 7 i 8 hores diàries. En cas contrari, pot afectar tant l'estat d'ànim com la salut física. Si no tens un descans suficient, pots patir dèficits cognitius, estar irritable o fins i tot desenvolupar ansietat o depressió. A més, dormir poc augmenta el risc de pressió arterial alta, malaltia del cor o del ronyó, entre d'altres.

Ara Raquel Leirós Rodríguez, professora de l'Àrea de Fisioteràpia de la Universitat de León, i Ánxela Soto Rodríguez, del Servei Gallec de Salut, han publicat un article a 'The Conversation' per aconseguir dormir bé.

Tot i que han donat els típics consells com portar una rutina, triar un matalàs amb què et sentis còmode, evitar la cafeïna i limitar l'ús del mòbil o televisió abans d'anar a dormir, han donat molta importància a un "patró saludable de descans" .

Leirós comenta que tot el que es fa abans de ficar-se al llit, "afecta el descans nocturn i influeix la nostra activitat la resta de la jornada". És bo fer exercici físic, però s'hauria d'evitar fer-ne just abans de ficar-se al llit, ja que podria "tenir un efecte estimulant".

Expliquen que l'ideal és que les migdiades siguin d'entre 20 i 30 minuts com a màxim. A l'alimentació s'haurien d'"evitar els menjars pesants i picants abans de ficar-se al llit (...) A més, ajuda a dormir el consum d'una dieta equilibrada i variada que inclogui aliments rics en triptòfan, com lactis, ous, nous i plàtans".

Totes dues han donat molta importància al coixí, ja que és una peça clau per aconseguir un bon descans. Els que dormen de panxa enlaire haurien de dormir amb un coixí d'alçada mitjana; els que ho fan de banda, necessitarien un coixí més alt i ferm; mentre que els que dormen de cap per avall, el coixí ideal seria un més pla per evitar la hiperextensió del coll.