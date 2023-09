Un total de 75 menors d’Ucraïna s’han tractat de càncer a Espanya des de l’inici de la guerra. Alguns –com Denys, de 16 anys, amb un sarcoma en una cama; Petro, de 2 anys, amb un tumor al cervell i Kseniia, amb leucèmia- segueixen afrontant la malaltia, altres s’han recuperat i n’hi ha que ja han tornat al seu país.

Belén Hernando, directora general de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària (Ingesa), donava fa uns dies la xifra de menors ucraïnesos amb càncer atesos a Espanya en un fòrum en què es parlava de la malaltia en menors i els reptes per als supervivents: l’organitzat per la Federació Espanyola de Pares de Nens amb Càncer (FEPNC). Un acte reivindicatiu en què van denunciar les traves i la discriminació que, malgrat la llei del dret a l’oblit oncològic, continuen patint els supervivents.

L’inici, el març del 2022

En la trobada, Hernando va explicar que han estat un total de 75 els menors que han arribat a Espanya amb les seves famílies per rebre tractament en diferents comunitats autònomes, com Catalunya, la Comunitat Valenciana o Madrid, on es van congregar gran part dels petits pacients. L’11 de març del 2022, els primers 30 nens ucraïnesos malalts de càncer i les seves famílies van aterrar a Madrid en un avió de l’Exèrcit de l’Aire. Després, van anar a Barcelona, a València... Desenes de persones solidàries els esperaven amb els braços oberts.

Els primers menors en arribar es van quedar a quatre hospitals de Madrid: Niño Jesús, Gregorio Marañón, 12 de Octubre i La Paz, on se’ls va realitzar el triatge mèdic per avaluar-ne l’estat de salut i valorar-ne el possible ingrés. En aquell dispositiu d’urgent ajuda humanitària que es va desplegar amb caràcter gairebé immediat hi va tenir molt a veure la Fundació Aladina.

Entre aquells pacients, hi havia Ksenia, Petro i Denys, que avui continuen a Madrid, vivint en una casa, on van arribar el setembre del 2022, que els sufraga la Fundació Aladina. L’entitat inverteix mensualment mitjançant el Programa #AladinaConUcrania 50.000 euros per cobrir el lloguer de pisos, despeses corrents (trasllats, despeses de farmàcia, menjar...) i despeses de personal especialment contractat per atendre els petits.

La Fundació s’ocupa de 25 famílies ucraïneses amb nens i adolescents malalts de càncer a l’autonomia. Prop de 19.000 ucraïnesos han estat atesos a Madrid des que va començar la guerra. La Comunitat ha escolaritzat més de 6.500 menors des del març del 2022.