Un 60% de la població pot arribar a tenir en algun moment de la seva vida un problema de sordera. Sentir-hi bé és imprescindible per mantenir una acció social i una vida en condicions i en qualitat. Per això, és imprescindible davant de qualsevol símptoma actuar amb rapidesa i afavorir la detecció precoç. La disfunció auditiva es pot corregir i oferir un major benestar a la persona que pateix una sordera. L'atenció individual a cada persona és fonamental. El mercat ofereix actualment una àmplia varietat d'aparells auditius i audiòfons, molt discrets estèticament i que serveixen per millorar la qualitat de vida de les persones.

SONOR, mig segle donant solució als problemes auditius SONOR és el gabinet auditiu amb més antiguitat de Girona, amb més de 50 anys a la ciutat. La clau del seu èxit és l'excel·lent atenció personalitzada a cada client, analitzant prèviament les seves necessitats amb base a la seva activitat i el seu entorn social. D’aquesta manera, adapten els audiòfons que millor resultat donin, el que garanteix l’èxit en l’adaptació des del primer dia. A més a més, a Sonor fan el seguiment de l’usuari durant tota la vida útil dels seus audiòfons per ajustar-los a l’evolució auditiva del pacient i així assegurar-nos que la seva qualitat de vida no es veu afectada en cap moment. La clau d’una bona adaptació està en els nombrosos ajustos que es poden fer als audiòfons i personalitzar-los a cada pacient, amb l’objectiu de treure-li el màxim partit als seus dispositius. La recompensa és comprovar com és el gabinet líder a Girona i en el gran nombre de pacients que ens són fidels a Sonor. "És un orgull per a tots els que formem part de SONOR veure tants de clients satisfets any rere any. Som més de 5.000 els clients als quals hem atès des de l'inici de la nostra activitat i el nostre principal objectiu és la satisfacció a l'usuari que sempre ens recomana als seus amics i veïns", ens explica Carla Castel, audiòloga i gerent de Sonor Audífonos.