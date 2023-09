La mortalitat als països que van seguir l’estratègia «covid zero» (que va consistir a mantenir el contagi el més residual possible a base de confinaments i tests massius per tallar les cadenes de transmissió) va ser fins a 6,82 vegades inferior que als països que van optar per una estratègia de mitigació, entre els quals van estar els de la Unió Europea (UE) i els EUA. Occident va apostar per conviure amb el virus, no per eradicar-lo, cosa que es va traduir en més morts.

Així ho revela el primer article científic que avalua la mortalitat i el cost econòmic de la política de la «covid zero» a diversos països asiàtics. L’article revela, a més, que, en contra d’allò pensat, aquesta estratègia va tenir en l’economia dels països un impacte molt menor del pensat. «Hem mirat l’evolució epidemiològica de la UE i a escala mundial. A escala mundial considerem el que va passar als països més significatius de la ‘covid zero’ (Austràlia, Xina, Corea del Sud, Hong Kong, Nova Zelanda, Japó, Singapur i Vietnam) i hem vist que les seves morts van ser moltes menys que les nostres. La mortalitat a la UE i als EUA va ser fins a 6,82 vegades superior que la dels països de la ‘covid zero’», assenyala l’epidemiòleg Joan Caylà, coordinador i primer autor de l’article. L’impacte econòmic L’article també explora l’impacte econòmic de la «covid zero» en el PIB dels països. «El primer any de pandèmia a aquests països va ser pitjor, econòmicament parlant, que a la UE, però tres anys després només tres d’aquests vuit països van pitjor que nosaltres», apunta l’epidemiòleg. És a dir, si en un primer moment van patir més l’impacte econòmic, després van aconseguir remuntar. «És veritat que van ser molt estrictes amb la covid-19, probablement perquè tenien el precedent del 2003 de la pandèmia de SARS que va causar 800 morts als països asiàtics més afectats. Van prendre nota i van activar mesures de prevenció que, en alguns d’aquests països , han estat molt dures», explica Caylà. Els països de la «covid zero» amb prou feines van patir un impacte econòmic menor del que es pensava fins ara. «El 2022 sí que ho van patir una mica. A Corea del Sud, per exemple, va passar fa mesos que la covid va augmentar molt perquè la gent gran no estava vacunada quan es va obrir. I aquesta gent va patir una mortalitat important», explica aquest epidemiòleg. Tot i que a països com la Xina l’estratègia de contenció del virus va ser molt dura, a altres com Austràlia o Nova Zelanda no ho va ser tant. El signat per Caylà és el primer article que avalua mortalitat i impacte econòmic als països que van decidir apostar per la «covid zero» davant de la UE i els EUA. «Hem avaluat el que va passar i el que hem vist és això. Així que recomanem, si ve una altra epidèmia amb una elevada mortalitat, ser molt estrictes. El mètode de la ‘covid zero’ demostra que, si ets molt estricte en un primer moment, pots tenir un bon control», conclou aquest expert.