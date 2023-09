Les malalties cardiovasculars provoquen al voltant de 20,5 milions de morts a l'any, cosa que les converteix en la principal causa de mort al món. El 85% es deuen a malalties coronàries (com infart de miocardi) o cerebrovasculars (com l'ictus). També a Espanya se situen al capdavant de les diferents causes de mort, sent les responsables del 26% del total de defuncions, per davant dels tumors, que representen un 24,8% de les morts, i de les malalties respiratòries que representen el 9,3% del total de defuncions.

Per això, amb motiu del Dia Mundial del Cor, Cardioalianza, l'organització referent dels pacients amb malalties cardiovasculars, ha llançat la campanya #ConoceATuCorazón que posa el focus en la prevenció i l'autocura de la salut. Les malalties cardiovasculars solen aparèixer a conseqüència d’una combinació de diferents factors de risc; com més factors acumuli una persona, més grans seran les seves probabilitats de patir una malaltia del cor. Hi ha alguns condicionants no modificables, com el sexe, la raça, l'edat o els antecedents familiars; però també altres factors de risc sobre els quals sí que es pot actuar: la hipertensió, la hipercolesterolèmia, la diabetis mellitus, l'obesitat i el sedentarisme, el tabaquisme, l'abús d'alcohol, l'ansietat o l'estrès. "Les ECV solen desenvolupar-se a l'edat adulta, però els factors de risc cardiovascular comencen a estar presents ja des de la infància, per això és molt important inculcar i establir hàbits de vida saludables a la població des d'edats ben primerenques", destaca el president de Cardioaliança, Tomàs Fajardo.

Hàbits saludables, cor sa

En aquesta línia, i com indica l'Organització Mundial de la Salut (OMS), cal no oblidar que el 80% dels esdeveniments cardiovasculars prematurs podrien evitar-se només actuant sobre els factors de risc comportamentals i posant en marxa estratègies d'educació en salut que estiguin enfocades a millorar l'estat de salut de tota la població. “Hem de ser conscients que amb petits canvis en el nostre estil de vida podem reduir els episodis cardiovasculars i la mort prematura tant en les persones amb malaltia cardiovascular establerta com en aquelles que tenen factors de risc”, especifica Tomás Fajardo.

Precisament amb l'objectiu d'informar la ciutadania sobre com cuidar la salut del cor, des de Cardioalianza s'ha posat en marxa la campanya #ConocaATuCorazón que té com a objectiu crear consciència sobre l'important paper que cadascú juga en la seva autocura i en la prevenció d'aquestes malalties. Es tracta d'una campanya que posa el focus a donar a conèixer com hem de cuidar els nostres cors, ja que al final només estimem i cuidem allò que coneixem.

Prevenció des de la infància

Cardioalianza arrencava aquesta setmana celebrant també el seu IX Congrés de Pacients amb ECV, que ha comptat amb la participació del Dr. Valentín Fuster, director general del Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars Carlos III i soci d'honor de CardioAlianza. El Dr. Fuster ha presentat les dades del projecte PESA CNIC-Santander, que té com a objectiu conèixer els mecanismes associats al desenvolupament de la malaltia cardiovascular, i ha destacat que, gràcies a la tècnica de l'ecocardiograma, han vist que la malaltia cardiovascular comença en realitat als 20 anys, quan és molt important el control dels factors de risc (obesitat, hipertensió, diabetis i colesterol, tabaquisme, sedentarisme, seguir una dieta poc saludable i les hores de son). La clau, ha destacat, és l’educació. “Cal explicar als nens que la salut és una prioritat”. Així mateix, ha subratllat que hi ha tres pilars clau per a la prevenció: l'educació en salut (tant en el nucli familiar com a l'escola), la pràctica d'exercici físic (ja que això ajuda a controlar la resta dels factors de risc) i trobar cada dia 15 minuts per pensar i desconnectar del món estressant que ens envolta (sense mòbil).