L'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses (INTCF), que depèn del Ministeri de Justícia, el 2022, va fer l'anàlisi histopatològica de mostres procedents de 1.019 autòpsies fetes a persones que van perdre la vida per mort sobtada i inesperada, cosa que representa més d'un 60% dels casos estudiats als serveis d'histopatologia. Després d'un estudi dels casos, 92 (un 10%) tenien com a causa de la mort possibles cardiopaties hereditàries no diagnosticades prèviament, informen des d'aquest departament.

Segons ha destacat la ministra de Justícia en funcions, Pilar Llop, la tasca de l'INTCF "té un rol determinant en l'estudi d'aquests casos, tant en el vessant jurídic com en el sanitari, sense oblidar que el seu treball també és un valor en la investigació de les malalties cardiovasculars". En aquells casos en què les causes de la mort són no violentes, la finalitat de les autòpsies té un paper preventiu-sanitari: permet detectar cardiopaties hereditàries no detectades prèviament i així fer detecció precoç a altres membres de la família.

Seguiment a les famílies

A més, els professionals de l'INTCF subratllen, encara que les morts sobtades són per causes naturals, necessiten una investigació judicial per la forma de presentació, que les fa sospitoses de criminalitat. A l'estudi d'aquest tipus de morts, l'INTCF també fa anàlisis toxicològiques per descartar la intervenció d'alcohol, abús de drogues o d'altres substàncies.

La identificació de les cardiopaties hereditàries, remarquen des del Ministeri de Justícia, permet prendre mesures de prevenció de mort sobtada com la implantació de desfibril·ladors automàtics, de marcapassos, cirurgia d'aorta o tractament farmacològic als familiars afectats.

Conveni amb els serveis de salut

L'INTCF col·labora de manera assídua amb les unitats de cardiopaties familiars repartides per tota la geografia espanyola. L'estudi genètic permet identificar els portadors de l'alteració genètica i fer-ne un seguiment. En aquest sentit, el Ministeri treballa en un conveni amb tots els serveis de salut de les comunitats autònomes on el departament de Pilar Llop té assumides les competències en matèria de mitjans al servei de l'Administració de Justícia, com el que manté actualment amb Illes Balears.

A Espanya, es produeixen al voltant de 30.000 casos cada any (més de 82 cada dia) de morts sobtades

Una mort inesperada d'una persona aparentment sana, que pot haver mort a conseqüència d'una arrítmia que acaba provocant una parada cardíaca. S'estima que les possibilitats de sobreviure sense seqüeles a una parada cardíaca extrahospitalària oscil·len del 5 a l'11%.

L'ús del desfibril·lador augmenta fins a un 90% les possibilitats de supervivència sense seqüeles greus

És clau poder actuar dins els 5 primers minuts per poder salvar la vida d'una persona que ha patit un accident cardíac, fent la reanimació cardiopulmonar (RCP) i aplicant aquest dispositiu. Al nostre país, amb dades recentment recopilades per EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, hi ha una mitjana nacional de 7 per cada 10.000 habitants. Tot i això, Espanya queda molt per darrere dels més avançats en aquest camp, com els Estats Units, el Japó i alguns països europeus.