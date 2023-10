La dieta cetogènica (o keto) se centra en la reducció dràstica dels carbohidrats i la seva substitució per greixos, cosa que porta el cos a un estat anomenat cetosi. Durant la cetosi, el cos utilitza els greixos com a font primària d'energia en lloc dels carbohidrats.

Aquesta dieta, a part d'ajudar-te a perdre pes, també t'ajudarà a disminuir els factors de risc d'algunes malalties com el càncer, les cardiopaties, l'alzheimer, l'epilèpsia o el Parkison, entre altres, segons Healthline.

Si vols seguir una bona dieta cetogènica has d'evitar menjar o beure aliments ensucrats, cereals, fruita, salses i alcohol, entre altres.

Tot i això, és molt important saber que cada vegada que ens plantegem fer un canvi en la nostra alimentació o hàbits alimentaris, hem de consultar amb el nostre metge o nutricionista perquè tots els canvis poden comportar un risc per la nostra salut, si no ho fem bé o no és la més recomanable per nosaltres, segons el nostre estat de salut.

La dieta cetogènica pot fer que patim certs efectes secundaris fins que, el nostre cos s'adapti Healthline (mitjà de comunicació especialitzat en salut)

Els efectes secundaris de la dieta cetogènica

La grip keto: et disminueix l'energia física i mental, tens molta gana, problemes a l'hora d'agafar el son, nàusees i malestar digestiu.

Dieta cetogènica: menú per a 7 dies

A continuació, us presento un menú d'exemple per a una setmana en una dieta cetogènica:

Dia 1:

Esmorzar: Ous remenats amb espinacs i formatge, acompanyats d'alvocat

Ous remenats amb espinacs i formatge, acompanyats d'alvocat Dinar : Amanida de pollastre amb oli d'oliva, olives, cogombre i formatge feta

: Amanida de pollastre amb oli d'oliva, olives, cogombre i formatge feta Sopar: Salmó al forn amb bròquil saltat en mantega

Dia 2:

Esmorzar : Truita de pernil i formatge amb alvocat

: Truita de pernil i formatge amb alvocat Dinar : Amanida de tonyina amb maionesa, api i ceba vermella

: Amanida de tonyina amb maionesa, api i ceba vermella Sopar: Carn de cap a la graella amb amanida d'alvocat i espinac

Dia 3:

Esmorzar : Pancakes keto amb xarop d'auró sense sucre i mantega

: Pancakes keto amb xarop d'auró sense sucre i mantega Dinar : Rotllets d'enciam amb gall d'indi, formatge i maionesa

: Rotllets d'enciam amb gall d'indi, formatge i maionesa Sopar: Pollastre rostit amb espinacs a la crema

Dia 4:

Esmorzar : Púding de xia amb llet de coco i fruits vermells

: Púding de xia amb llet de coco i fruits vermells Dinar : Amanida Cèsar amb pollastre

: Amanida Cèsar amb pollastre Sopar: Mandonguilles amb salsa de tomàquet amb puré de coliflor

Dia 5:

Esmorzar : Iogurt grec sense sucre amb nous i fruits vermells.

: Iogurt grec sense sucre amb nous i fruits vermells. Dinar : Amanida de gambetes amb alvocat, cogombre i pebrots.

: Amanida de gambetes amb alvocat, cogombre i pebrots. Sopar: Pizza keto amb base de formatge i ametlla, 'toppings' a elecció

Dia 6:

Esmorzar : Ous benedictins keto.

: Ous benedictins keto. Dinar : Amanida de pollastre a la graella amb guarniment de mostassa i mel sense sucre

: Amanida de pollastre a la graella amb guarniment de mostassa i mel sense sucre Sopar: Lasanya keto utilitzant làmines de carabassó en lloc de pasta

Dia 7:

Esmorzar : batut d'alvocat amb espinacs, llet d'ametlla, xia i proteïna en pols

: batut d'alvocat amb espinacs, llet d'ametlla, xia i proteïna en pols Dinar : Rotllets de pernil amb formatge crema i espàrrecs

: Rotllets de pernil amb formatge crema i espàrrecs Sopar: Costelles de porc a la barbacoa amb amanida keto

Snacks i extres (si sents gana entre els menjars):

Nous o ametlles

Formatge en tires o cubs

Olives

Api amb guacamole o mantega d'ametlla

Begudes permeses: