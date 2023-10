Els superaliments són aquells aliments naturals, rics en nutrients i que contenen propietats molt beneficioses per al cos. Se'ls considera superaliments perquè tenen un alt contingut en vitamines, minerals, enzims, aminoàcids, antioxidants i molts altres components beneficiosos per al nostre cos i la nostra ment. És estrany pensar que tots aquests beneficis puguin estar relacionats amb gaudir d'una pizza, però hi ha una manera de fer-ho possible. Hi ha un superaliment que podem afegir quant a l'elaboració d'aquest plat tan consumit. Es tracta de l'alfàbrega, un ingredient habitual en l'elaboració de pizzes i al qual se li atribueixen propietats medicinals des de fa centenars d'anys.

Les propietats de l'alfàbrega Entre les propietats de l'alfàbrega, hi destaca la capacitat per evitar l'insomni, la fatiga o l'ansietat. També compta amb poder antibacterià i antiinflamatori. Unes quantes fulles d'alfàbrega ajuden a reduir l'estrès i combatre la mala digestió. I és degut al seu particular sabor que aquesta planta s'utilitza, a més de per a pizzes, com a ingredient en amanides, salses o infusions. A les pizzes aporta una bona quantitat de fibra, hidrats de carboni, proteïnes i vitamina A. Té propietats diürètiques i antiespasmòdiques que ajuden a alleujar les molèsties dels símptomes premenstruals. Pot aplicar-se sobre la pell com a crema o pomada antisèptica, com a gel cicatritzant, aplicant-se sobre ferides lleus, èczemes i alguns problemes dermatològics com l'acne. A més, l'oli essencial d'alfàbrega està indicat per a la relaxació muscular.