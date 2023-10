Un aliment clàssic de la cuina espanyola, conegut per la seva fama de saludable, és objecte d'un intens debat a causa d'un estudi de la revista British Medican Journal, el qual, suggereix que podria ser perjudicial per al pàncrees. Es tracta de l'arròs blanc, un dels cereals més consumits a tot el món. La investigació ha avivat la controvèrsia al voltant de si l'arròs blanc és un aliment que cal evitar o si es tracta d'un malentès mediàtic.

L'arròs blanc, malgrat la seva reputació com un aliment bàsic i saludable, en realitat és un producte força processat. Mentre que l'arròs integral conserva la closca, el segó i el germen del gra, l'arròs blanc elimina tots aquests components. Aquesta eliminació té com a objectiu millorar el sabor, facilitar-ne la cocció i perllongar la vida útil de l'arròs.

En els últims anys, s'ha posat en dubte aquest procés de refinament de l'arròs blanc. S'ha suggerit que el seu alt índex glucèmic podria estar relacionat amb un risc més gran de diabetis i síndrome metabòlica. A més, s'ha assenyalat que l'arròs, en particular l'integral, pot contenir nivells elevats d'arsènic, un problema abordat per les autoritats de la Unió Europea.

Consum en excés

És important destacar que la majoria d'aquestes preocupacions s'apliquen principalment a un consum excessiu i desproporcionat d'arròs, especialment en poblacions asiàtiques, on l'arròs és una part fonamental de la dieta. Per contra, a Espanya i altres regions, el consum d'arròs tendeix a ser molt més moderat.

És l'arròs blanc perjudicial per a la salut? A la població general, el consum moderat d'arròs blanc, així com l'integral, no presenta problemes significatius. Es recomana evitar la introducció d'aliments derivats de l'arròs en nens menors de sis anys, i en embarassades pot ser aconsellable l'ús d'arròs blanc enriquit.

Des d'una perspectiva nutricional, l'arròs integral continua sent l'opció preferible a causa del contingut de fibra i nutrients, que són eliminats en el procés de refinament de l'arròs blanc. És important recordar que la dieta ha de considerar-se en conjunt, i l'enfocament en un sol aliment aïllat pot portar a una visió distorsionada de l'alimentació. La clau és mantenir un consum equilibrat i moderat d'arròs, sigui blanc o integral, com a part d'una dieta variada i saludable.