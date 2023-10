La intolerància al gluten és una reacció adversa al gluten, una proteïna que es troba en alguns cereals com el blat, la civada i el sègol. Aquesta intolerància no és el mateix que la malaltia celíaca, tot i que comparteixen simptomatologia similar. Les persones intolerants al gluten, experimenten símptomes després de consumir aliments que el contenen. Aquests símptomes inclouen dolor abdominal, inflor, diarrea, nàusees, vòmits i malestar general.

Diferències claus entre la intolerància al gluten i la celiaquia:

Resposta immune: A la celiaquia , el consum de gluten provoca una resposta immune que danya la mucosa de l'intestí prim . En canvi, en la intolerància al gluten, no hi ha una resposta immune implicada i, per tant, no hi ha danys a la mucosa intestinal.

A la celiaquia . En canvi, en la intolerància al gluten, no hi ha una resposta immune implicada i, per tant, no hi ha danys a la mucosa intestinal. Proves de diagnòstic: La celiaquia es pot diagnosticar mitjançant proves específiques com la biòpsia intestinal i els nivells sanguinis d'anticossos. No obstant això, no hi ha proves definitives per a la intolerància al gluten, i el diagnòstic sovint es realitza mitjançant l'observació dels símptomes relacionats després de consumir gluten.

Tractament: En la celiaquia, el tractament principal és una dieta estricta sense gluten de per vida per prevenir danys a l'intestí. En canvi, en la intolerància al gluten, el tractament sol ser evitar o reduir el consum de gluten per alleujar els símptomes.

Els aliments que s'han d'evitar són el pa, els cereals, la pasta, la cervesa i molts productes processats que contenen gluten com a ingredient o en els que puguin aparèixer les seves traces. És important llegir les etiquetes dels aliments per assegurar-se que no continguin aquestes cereals o derivats.

S'ha de destacar que, si sospites que podries tenir una intolerància al gluten, és aconsellable consultar amb un professional de la salut perquè pugui avaluar els teus símptomes i fer les proves necessàries per descartar la celiaquia i altres condicions similars. Un dietista pot ajudar a planificar una dieta sense gluten adequada i equilibrada.