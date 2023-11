És ben coneguda la relació que existeix entre la salut bucodental i la salut general. Una boca sana és reflex de benestar general. Malgrat això, circulen molts mites i creences sobre la boca i les dents que, a més de ser falsos, poden portar a realitzar pràctiques inadequades d'higiene que, a la llarga, l'única cosa que faran és perjudicar l'estat de la salut oral i, per consegüent, la salut general.

I com assenyala Michelle Pawly, odontòloga del departament d'Innovació i Qualitat Clínica de Sanitas Dental:

“Existeixen suposicions generalitzades al voltant de la salut bucodental que no són veritat i el seu ús continuat pot fer que s'adoptin males pràctiques i causar infeccions a la boca o altres malalties bucodentals més complexes com a gingivitis o periodontitis”.

Bona mostra d'aquestes falses creences són les dades de l'Estudi de Sanitas sobre Salut Bucodental 2023, segons el qual el 17% dels espanyols assegura rentar-se les dents només una vegada al dia, i el 33% dues vegades diàries.

“Existeix la creença que amb rentar-se les dents una o dues vegades al dia, és suficient, però és molt important raspallar-se les dents després de cada menjar per a prevenir problemes com a càries, malalties de les genives, mal alè i per mantenir una bona salut bucal en general”, assenyala Michelle Pawly.

Els dentistes desmunten falsos mites sobre la salut dental

Per evitar mals majors i, sobretot, aconseguir una higiene bucal en condicions, els especialistes de Sanitas Dental desmunten alguns dels falsos mites més habituals.

Amb el col·lutori és suficient

El col·lutori és un element més en la higiene dental diària. Però “en cap cas, l'esbandida és substitut del raspallat o del fil dental, aclareixen els experts.

El fil dental no té utilitat

Una altra creença que en res ajuda a la salut bucal és la que no és necessari usar fil dental durant la higiene diària. Cal entendre que el raspall de dents no arriba a tots els espais entre les dents, per això, el fil dental és essencial per eliminar la placa i les restes d'aliments atrapats en aquestes àrees. És important utilitzar-lo almenys una vegada al dia.

Mastegar un xiclet pot substituir la higiene bucal

Aquest és un gran clàssic de les falses creences que els dentistes volen aclarir. “Sempre que el xiclet sigui sense sucre, l'acció de mastegar pot resultar beneficiosa per a l'autoneteja dental, ja que afavoreix la producció i secreció de saliva, rica en sals que protegeixen l'esmalt. No obstant això, mastegar un xiclet no substitueix mai al raspallat dental”, indiquen els experts.

Si no tinc cap molèstia a la boca, no necessito anar al dentista

Aquest mite està tan assimilat entre la població que segons l'Estudi de Sanitas sobre Salut Bucodental 2023, el 23,38% dels espanyols acudeixen al dentista tan sols quan detecten algun problema. No acudir a revisions periòdiques, sense necessitat de tenir cap símptoma, és essencial, ja que a molts pacients se'ls detecten càries o altres problemes bucodentals durant aquestes revisions.

Les dents blanques són dents sanes

Tampoc hi ha res de cert en aquesta afirmació, ja que “el color natural de les dents varia lleugerament, especialment a mesura que envellim”, expliquen els dentistes.

Com més fort és el raspallat, més netes quedaran les dents

Un altre error que podem cometre durant la higiene diària és raspallar amb massa força les dents. Fer-ho pot danyar les dents en desgastar part de l'esmalt provocant l'aparició de càries, la retracció de les genives, i la sensibilitat dental. És recomanable l'ús d'un raspall de duresa mitjana.

I el més important, com afegeix Michelle Pawly com a conclusió és que: