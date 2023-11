Si es parla de cures pal·liatives, Espanya es manté al furgó de cua a Europa. El 2023, més de 183.000 persones necessitaran atenció especialitzada per evitar una mort amb dolor físic o patiment emocional. El 62% es calcula que seran pacients de càncer. Espanya només té, de mitjana, 0,6 unitats per cada 100.000 habitants, quan la recomanació és de dues, una hospitalària i una altra de domiciliària. Una dada que ubica Espanya en la posició 31 dels 51 països europeus, segons les dades de l’Atlas of Palliative Care in Europe.

L’atenció al final de la vida inclou medicació per al maneig del dolor, teràpia de suport nutricional, control de símptomes de diferent complexitat -com dispnea, restrenyiment o insomni-, i també l’administració de sedació pal·liativa per controlar símptomes refractaris, i atenció psicosocial per abordar el patiment emocional. L’enfocament és proporcionar una cura integral que s’adapti a les necessitats individuals de cada pacient i ofereix suport tant físic com emocional, expliquen els metges. La doctora Gema Flox, coordinadora del Grup de Treball de Cures Pal·liatives de la SEMI i membre de la Unitat de Cures Pal·liatives del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari Severo Ochoa de Leganés, va destacar que el càncer, les malalties cardiovasculars, respiratòries, neurològiques i hepàtiques-renals són les que ocasionen més necessitat de cures o tractaments en persones en situació de final de vida. El percentatge de pacients que ingressen en situació de final de vida en un servei de Medicina Interna varia àmpliament segons la població atesa, la ubicació geogràfica i les polítiques d’atenció mèdica. En alguns hospitals, aquest percentatge pot ser significatiu, especialment en pacients amb malalties cròniques avançades, càncer en etapes avançades o malalties terminals, expliquen els internistes. Es pot establir, segons diferents estudis, que pot ser d’aproximadament un 10%. La planificació anticipada de les cures és fonamental. Segons la doctora Flox, «permet als pacients en situació de final de vida expressar els seus desitjos i preferències quant a la seva atenció mèdica i cures futures. Això garanteix que els seus valors i objectius siguin respectats, alleuja la càrrega de decisions a les famílies i evita tractaments inadequats. A més, promou una comunicació oberta entre pacients, famílies i professionals de la salut, contribuint a una atenció més centrada en el pacient i en les seves necessitats individuals». Necessitat d’una llei A Espanya, amb les darreres dades aportades per la Societat Espanyola de Cures Pal·liatives (Secpal), més de 126.000 persones necessiten atenció pal·liativa especialitzada, però només un 40% la reben a nivell nacional, un percentatge que millora i pot arribar al 65% on hi ha una xarxa d’assistència integral. Fa temps que els metges demanen que els polítics manifestin compromís amb el desenvolupament d’una llei nacional.