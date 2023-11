El càncer de pulmó és la primera causa de mort per malaltia a Espanya. Prop de 23.000 persones moren cada any per aquest tumor i la xifra, diuen els metges, continuarà augmentant. La seva previsió és que el 2025 afecti més de 32.000 persones. Una radiografia presentada recentment pel Grup Espanyol de Càncer de Pulmó (GECP), principal grup de recerca clínica independent de la patologia, alerta sobre un canvi progressiu de perfil: més impacte en dones i pacients cada cop més joves.

Segons l’informe, basat en un Registre de Tumors Toràcics -amb dades clíniques de 31.587 pacients procedents de 89 centres hospitalaris de tot Espanya-, el perfil majoritari continua sent, de moment, el d’home, fumador, amb edat mitjana de 60 anys i malaltia avançada en el moment del diagnòstic. Amb matisos, diuen els investigadors d’aquest grup format per 600 oncòlegs, especialistes en cirurgia toràcica, radioterapeutes i investigadors bàsics que aglutina 182 centres públics i privats de tot Espanya. Amb motiu del Dia Internacional de la Lluita Contra el Càncer de Pulmó, els investigadors del GECP, que presideix el doctor Mariano Provencio, cap d’Oncologia de l’Hospital Puerta de Hierro de Madrid, adverteixen sobre l’augment de casos en dones, més percentatge de pacients de mitjana edat i la prevalença, any rere any, del tabaquisme «com a principal tòxic associat a aquesta patologia». Així, malgrat que la majoria dels casos correspon a homes (un 73%), les dones ja representen un de cada quatre casos de càncer de pulmó (27%), en el camí de creixement que els experts porten temps augurant. Un increment que els especialistes atribueixen a la incorporació de la dona a l’hàbit tabàquic. A més, el 42,3% dels afectats són fumadors habituals mentre que un altre 45,5% són exfumadors. Només un 12% dels pacients inclosos en el registre reconeix no haver provat mai el tabac. A més a més, els metges desterren el mite que el càncer de pulmó és una malaltia d’edats avançades. Cada cop estan veient en consulta diagnòstics en edats més primerenques, detalla el doctor Bartomeu Massuti, secretari del GECP i cap d’Oncologia de l’Hospital General Doctor Balmis d’Alacant. La franja d’edat entre 60 i 70 anys ja representa el percentatge més alt dels pacients inclosos en el registre, un 35%, encara que les persones amb edats compreses entre els 50 i 60 anys ja suposen el 21%. A més, prop d’un 6% dels diagnòstics ja es donen en persones entre 40 i 50 anys. Amb les dades de l’informe, en la majoria dels casos es tracta de càncer de pulmó no microcític (83,2%), seguit del càncer de pulmó microcític (14,2%). El 80% dels pacients presenten la malaltia en un estadi avançat en el moment del diagnòstic (més del 52% en un estadi VI). Tos, dolor, dispnea i, en ocasions, pèrdua de pes, en són els principals símptomes. Tot i això, destaquen els investigadors, un 30% dels pacients en fases avançades i gairebé un 60% en primerenques no presentava cap símptoma, cosa que «posa en relleu les dificultats de diagnòstic d’aquest tumor». Per això els especialistes advoquen per millorar l’accés dels pacients a la innovació. La introducció de la medicina de precisió ha suposat una millora significativa en el tractament, recalquen. Tractament personalitzat «No conèixer dianes moleculars del tumor impedeix que el pacient accedeixi a un tractament personalitzat que pot millorar la seva qualitat de vida i expectatives de supervivència», asseguren des del GECP, que afegeixen que, malgrat la manca d’un projecte nacional i protocol estàndard a Espanya que reguli la determinació de biomarcadors, la situació és similar a altres països europeus. Tot i això, expliquen els especialistes, tenint en compte el creixent nombre de determinacions diferents i la seva alta positivitat, es necessiten amb urgència estratègies nacionals per implementar la seqüenciació de propera generació (NGS) de «manera integrada i rendible» en el càncer de pulmó, precisa el doctor Massuti. Tot i els percentatges no gaire optimistes, el de pulmó és el càncer amb més increment global de supervivència a nivell mundial, conclouen. Actualment un 20% dels pacients sobreviu als cinc anys del diagnòstic, amb percentatges més grans en funció del subtipus i estadi. L’arribada de la immunoteràpia i altres noves teràpies permet als metges veure supervivències «impensables fa deu anys». Això sí, les xifres de supervivència segueixen lluny de tumors d’alta incidència com el de mama o còlon.