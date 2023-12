La gastronomia espanyola està enamorada de l'embotit, però molts experts recomanen no menjar-lo cada dia o evitar el consum d'alguns d'ells. Tot i això, els metges ens recomanen quatre embotits que, amb consum responsable, podem menjar de tant en tant i no ens farà cap mal.

A això cal sumar-hi el problema amb el consum de la carn i els estudis que demostren que consumir carn vermella podria ser cancerigen per als éssers humans. Per cada porció de 50 grams de carn que ha estat processada i consumida diàriament, es poden elevar les possibilitats de tenir càncer colorectal en un 18%.

Però tot i que és recomanable consumir carn processada només de forma ocasional, hi ha alguns tipus de carn que són més saludables que altres, i per això els metges recomanen aquests embotits si decidim donar-nos un caprici.

Un dels grans favorits al nostre país és el pernil salat, i en concret l'ibèric. Aquest és un tipus de carn que continua considerant-se processada pel procés que passa de salaó i curació de la carn, encara que hi ha alguns experts que asseguren que no és comparable a altres tipus de carn processada, i que per això és de les més saludables.

Pernil cuit extra

Al nostre país sempre s'ha conegut aquest tipus de pernil com 'Pernil de York', encara que en realitat el pernil cuit inclou tots els tipus, i el més recomanable per a la salut és el d'extra. De normal, els altres tipus de pernil cuit no arriben a contenir el 55% de carn, però l'extra pot arribar fins i tot al 100%.

Llom ibèric

Dins dels embotits, el llom ibèric és també un dels més recomanables, i això és perquè és una font molt important de proteïnes riques en vitamines del grup B i en minerals com el ferro, el potassi o el zinc.

Pit de gall d'indi

I finalment, tenim els talls de pit de gall d'indi, un aliment clau en les dietes per aprimar-se. Però encara que ens pugui ajudar a tenir el físic que desitgem, això no vol dir que sigui saludable, ja que hi ha alguns paquets de rodanxes en què podem veure que aquestes contenen sobre un 55% de carn, mentre que la resta són sucres i ingredients poc saludables. Això no obstant, no impedeix que hi hagi altres rodanxes que estan fetes un 90% de gall d'indi, de manera que aquestes són les més recomanables.