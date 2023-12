Malgrat que els científics no es posen d’acord sobre el nombre idoni d’hores per dormir, tots coincideixen que és imprescindible. De fet, es pot passar més temps sense menjar que sense dormir: en general, una persona pot estar 40 dies sense menjar, mentre que el temps màxim sense dormir rondaria les 264 hores i 12 minuts, és a dir, 11 dies.

No dormir una nit no té per què tenir conseqüències greus per a l’organisme, tot i que sí que tindrà conseqüències evidents durant el dia següent: son a tota hora, disminució de la capacitat de reacció, canvis d’humor, ansietat i irritabilitat, per exemple. En casos aïllats causa sensació de dolor.

Si la persona té problemes cardiovasculars, s’eleva el risc coronari. A més, la falta de son pot repercutir en la manera de processar la glucosa, que pot derivar en alts nivells de sucre a la sang i, a la llarga, afavorir la diabetis o un augment de pes.

Requisits

Finalment, per dormir de manera confortable cal complir certs requisits. Per agafar el son cal ajeure’s en una habitació prèviament ordenada, que estigui completament a les fosques (o utilitzar antifaç), en silenci i a una temperatura que, sobretot, no sigui molt alta. Amb calor ambiental és més difícil dormir que no pas si es passa una mica de fred, segons indiquen els estudiosos del tema.

Un cop dins el llit, la millor postura per dormir és de costat, segons apunten diversos estudis, entre els quals hi ha la neurocientífica Tara Swart, que assegura que descansar en aquesta posició és «més eficient per a la neteja glinfàtica del cervell durant la nit». El sistema glinfàtico és l’encarregat de netejar els residus que es filtren dels vasos sanguinis i del sistema nerviós central en general.

Postures

A més, dormir de costat redueix el risc de patir dolor lumbar i cervical, facilita la respiració –s’eviten els roncs i les apnees durant el son– i millora la digestió (si es dorm sobre el costat esquerre, ja que l’estómac està en aquest costat).

Si es tria el costat l’esquerre, a més, també s’impedirà l’obstrucció de l’artèria aorta, que bomba sang cap al sistema circulatori, i s’alliberarà la vena cava inferior, que facilitarà el retorn de la sang al cor.