El desafiament assistencial dels pacients centenaris

L’augment de la longevitat humana i el significatiu increment de la població centenària (que a Espanya ha augmentat un 89% entre el 2004 i el 2020) suposa un desafiament important per al sistema sanitari, ja que s’espera que aquest grup d’edat poblacional augmenti significativament, passant del 0,02% el 2017 al 0,43% el 2072, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística.

Són els antecedents d’un estudi publicat per internistes de l’HULA (Hospital Universitari Lucus Augusti) i el primer signant del qual és Juan Carlos Piñeiro. Es tracta d’un treball, el primer que ha intentat establir una correlació entre la població i els ingressos de centenaris, que ha estat publicat a la revista especialitzada Achives of Gerontology and Geriatrics i aporta informació important sobre la distribució i les tendències de la població i els ingressos d’aquest grup d’edat. Es tracta, a més, d’un dels treballs més amplis, tant per la mostra com pel període analitzat.

«Aquesta línia de recerca ja venia del meu servei, iniciada pel doctor Ramón Rabuñal, quan jo era resident; em va motivar seguir aquesta línia de servei que ell havia fet a nivell comunitari a Lugo per veure què passava aquí a l’hospital i també a Espanya», explica Piñeiro, per a qui aquesta feina forma part de la seva tesi. «Ens semblava rellevant comprovar què passava entre la població i els ingressos i la correlació entre ells, perquè no havia res descrit fins ara», indica.

Un dels punts analitzats en l’estudi és el del creixement de la població centenària segons la zona. A Galícia es registra un increment del 100,4% (passant de 931 centenaris el 2004 als 1.832 del 2020); mentre que aquesta tendència es constata també a zones com Astúries (on creixen un 142,8%), el País Basc (141,8%) o la Rioja (130,3%); mentre que es registren increments més baixos a comunitats com Andalusia (51,7%) o València (35,5%). «La població centenària és més nombrosa al nord i a les comunitats contigües de l’interior, un patró clàssic de l’envelliment poblacional a Espanya, en què influeixen factors genètics i, sobretot, ecològics, com l’estil de vida d’aquesta població», sosté Piñeiro.

L’estudi destaca que és «controvertit» establir una relació entre la longevitat i l’entorn urbà o rural, i que, probablement, tots dos tinguin «factors positius i negatius», però les dades mostren que a Espanya «les poblacions de més edat, incloses les centenàries, s’han concentrat majoritàriament a les regions del nord (especialment al nord-oest) i a les de l’interior contigu al nord, que s’han caracteritzat per tenir zones més rurals».

«És difícil determinar els factors d’aquest patró, però hi ha diversos estudis que així ho demostren, i el més interessant serà valorar què passarà en el futur», afirma l’internista, tot afegint que «la qualitat de vida del món rural i l’autopercepció d’aquesta tal com la coneixem s’ha modificat amb els anys».

De fet, l’augment de la població gran podria explicar-se «no només pels avenços sanitaris» sinó per, afirma Piñeiro, «on viuen, com viuen i amb qui viuen, ja que fins ara, predominantment, vivien en comunitat». Ara, amb els canvis que es puguin produir, serà interessant tenir en compte «com impactarà en el sistema sanitari».

Atenció integral

Pel que fa a les polítiques de cronicitat, ja estan establertes més de 20 anys a nivell global. «Als EUA i a Europa es van establir polítiques comunes basades en la necessitat d’atenció a la cronicitat de manera integral i és important planificar-les segons l’edat i el sexe dels pacients, perquè no és igual l’evolució de les malalties en les dones que en els homes», destaca. «Cal tenir en compte l’edat, el lloc de residència i el sexe», afegeix.

La intenció és ajudar a que aquests pacients tinguin la millor qualitat de vida possible. «Són pacients les malalties més greus dels quals deriven en els últims anys de vida, però continuen tenint pluripatologia, dependència i complicacions lògiques relacionades amb l’edat», enumera. «Per desgràcia, els ingressos i l’atenció de les persones més grans de 85 anys a l’hospital s’incrementen de manera progressiva. Hi ha polítiques de cronicitat en el nostre àmbit que fomenten, com hauria de ser, l’atenció ambulatòria d’aquests pacients, però sense una Atenció Primària amb tots els recursos possibles i com a eix central de la continuïtat no s’arribarà a complir l’objectiu de les mateixes», assegura.

D’aquesta manera, analitzant el nombre d’ingressos de centenaris, que a Espanya han augmentat un 121,5%, es poden veure diferències molt significatives, des d’un increment del 290,8% a Galícia a un 120,8% a Catalunya.