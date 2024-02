Aprimar-se no és fàcil però tampoc és una tasca que comporti un esforç descomunal. Per perdre pes no cal anar al gimnàs cada dia. Ni de bon tros. Hi ha dues coses fonamentals i que has de tenir en compte a l'hora d'aprimar-te: és important millorar la teva alimentació i moure't més però això no vol dir que hagis de fer dieta ni que hagis d'anar al gimnàs tres cops per setmana. Ni de bon tros. Pel que fa a l'alimentació has de seguir tres normes bàsiques: substituir el menjar insà per fruites i verdures i anar amb compte amb allò que beus (l'aigua és el millor sempre i en qualsevol circumstància). Però, i pel que fa a moure's?

L'Organització Mundial de la Salut assegura que per estar saludable t'has de moure entre 7.000 i 8.000 passos al dia. Només amb aquest moviment (seran uns 8 quilòmetres més o menys cada 24 hores) ja podeu prevenir malalties com l'obesitat. Però si fas un esforç una mica més gran, només de 7.000 passos més, fins i tot pots perdre pes o aprimar-se. De fet, superar aquesta barrera, la dels 15.000 passos al dia, s'ha convertit en un objectiu que s'han marcat com a "repte viral" els nutricionistes a internet. Com ho pots aconseguir Mesurar els passos que fas al teu dia a dia és senzill. Només has de tenir una polsera intel·ligent o amb una aplicació per al mòbil (l'iPhone per exemple té l'aplicació Salut ja de sèrie). Gràcies a aquests dispositius aconseguiràs els millors resultats. Aconseguir els 7.000 passos al dia és senzill si t'organitzes. El que és important també és que ho facis al llarg del dia. Divideix la teva jornada laboral. Busca excuses per anar a buscar un document o anar al bany i així aconseguiràs sumar més passos. Quan acabis la jornada, abans de seure al sofà, fes una passejada. Si ho necessites busca excuses: vés a un supermercat més llunyà que el que tens sota casa o puja a casa per les escales deixant de banda l'ascensor. La pressió en grup també pot funcionar. Convenç els teus amics per veure si junts comenceu a caminar o córrer. Si fas esport i corres uns cinc quilòmetres, ja hauràs aconseguit més de 8.000 passos al dia. Altres avantatges En moure't més descansaràs i dormiràs millor, això millorarà el teu metabolisme, l'accelerarà i farà que et sentis millor.