Les arrugues són un dels principals signes de l’envelliment. De totes les parts del cos, la cara és on es fan notar més, la qual cosa pot convertir aquests plecs a la pell que apareixen fruit de l’edat en un malson. Per sort, hi ha diferents tractaments i solucions per dissimular-les.

Probablement, el mètode més conegut per lluitar contra les arrugues és la mascareta facial. No obstant, moltes vegades el cost d’aquests tractaments és relativament alt, per la qual cosa optar per opcions casolanes més barates pot ser l’alternativa més recomanable. Per fer-la, només necessitaràs tres ingredients molt comuns a la cuina: ou, oli d’oliva i alvocat.

Preparació de la barreja

El procés per deixar llesta aquesta mascareta és d’allò més senzill. Simplement has de barrejar un rovell d’ou amb la polpa de l’alvocat i un raig d’oli. Un cop acabada, n’hi haurà prou amb estendre la solució per la cara i deixar-la reposar durant 20 minuts.

Quan l’espera arribi a la fi, retira la barreja amb aigua tèbia i eixuga’t la cara fent-hi tocs amb una tovallola, és a dir, sense fregar-la com faries habitualment. Aquest remei servirà per hidratar la pell, a més d’enllustrar-la. A la llarga, repetir aquest tractament dues vegades a la setmana donarà com a resultat un rostre rejovenit on les arrugues perdin presència.