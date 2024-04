Més cansat de l'habitual? Aquesta és la raó per la qual aquest dilluns t'està costant més

La matinada del dissabte al diumenge vam avançar una hora per a endinsar-nos en l'horari d'estiu.

El canvi d'horari, encara que només sigui d'una hora, altera el temps d'exposició al sol durant el dia i desequilibra el rellotge intern, que triga diversos dies a reajustar-se. I és que, canviar l'hora implica un període d'adaptació, com expliquen els experts de la Societat Espanyola de Somni (SES).

Per això, és habitual que els primers dies després del canvi d'hora algunes persones refereixin irritabilitat, falta de concentració, baix rendiment laboral i insomni.

Estudis recentment elaborats en la Universitat de Múrcia indiquen que l'horari d'hivern a Espanya és, d'una banda, el que permet una major sincronia entre la sortida del sol i l'inici de la jornada laboral i escolar.

I, per un altre, el que comporta una major exposició a la llum solar durant la franja horària laboral i escolar. No passa el mateix amb l'horari estival.

Torna el canvi d'hora d'estiu / Javier Belver

Des de SES, indiquen que si hi hagués un horari d'estiu permanent, durant els mesos d'hivern hi hauria falta de llum al matí i en els d'estiu un excés de llum a la nit, una situació que desajusta el rellotge intern i pot provocar baix rendiment i vulnerabilitat a determinades malalties.

En algunes ciutats espanyoles, un horari d'estiu durant tot l'any suposaria que a l'hivern començar el dia no es produiria abans de les 9.30 hores i que a l'estiu la nit arribaria al voltant de les 22.00 hores.

És l'horari d'hivern el millor?

Per tot això, la Societat Espanyola de Son aconsella que a Espanya el més convenient per a la salut és que existeixi un horari estable sense canvis durant l'any; i que es mantingui de manera permanent l'horari d'hivern (GMT+1).

Gràcies a això s'aconseguiria una major exposició a la llum solar durant la franja horària laboral i escolar més habitual (8.00 am – 17.00 pm), especialment en les primeres hores del matí.

“La nostra postura ve avalada per estudis científics que mostren que l'horari d'hivern promou un ritme biològic més estable que el de l'estiu, millora el rendiment intel·lectual i, ajuda a disminuir l'aparició de malalties com les cardiovasculars, l'obesitat, l'insomni i la depressió”.

Quan arriba el canvi estacional apareixen el mal humor, la tristesa, i en general empitjora la salut mental de la població / EFE

L'horari d'hivern, per tant, seria el més beneficiós per a la població espanyola, especialment per als grups més sensibles als canvis d'horari i a patir trastorns del son i de la salut com són els nens i les persones d'edat avançada.

Com ens afecta aquest canvi a l'organisme?

A més, el canvi d'hora d'estiu pot alterar els nostres ritmes circadiaris, que són els processos biològics que regulen el nostre son i vigília, la temperatura corporal, l'hormona de l'estrès, entre altres.

L'exposició a la llum és un dels principals factors que influeixen en els nostres ritmes circadiaris, i el canvi d'hora d'estiu pot alterar la relació entre la llum i la foscor, la qual cosa pot afectar la qualitat i la durada del son.

En general, els efectes del canvi d'hora d'estiu poden variar d'una persona a una altra, depenent de factors com l'edat, la salut, l'estil de vida i l'exposició a la llum.

Per a minimitzar els efectes del canvi d'hora, es recomana mantenir una bona higiene de la son, exposar-se a la llum natural durant el dia, evitar l'ús de dispositius electrònics abans de dormir, i mantenir una alimentació saludable i fer exercici regularment.