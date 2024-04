Alerta: Un estudi confirma quines persones no haurien de prendre cafè

El consum moderat de cafè pot ser beneficiós per a la majoria de les persones. És més, segons diferents estudis, el seu consum moderat estaria associat, fins i tot, a una menor taxa de mortalitat i risc de malalties cardiovasculars, alguns tipus de càncer, afeccions neurològiques, metabòliques i hepàtiques, segons un informe realitzat pel Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de la Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició (CIBEROBN) després d'estudiar a 20.000 voluntaris durant uns 10 anys.

Aquest estudi "va constatar una major longevitat associada al consum de cafè", segons el citat article, quelcom que es manifestaria més clarament entre persones de més de 54 anys.

Un estudi diferent d'experts del Consorci de Recerca Biomèdica en Xarxa d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP) també conclou que existeixen beneficis en dones i persones majors de 60 anys amb hipertensió, obesitat o diabetis que prenen dues o més tasses de cafè al dia. Malgrat això, cal tenir en compte que es recomana consumir-ho sense sucre i sense llet i que, en qualsevol cas, hi ha qui podrien experimentar efectes secundaris o tenir contraindicacions, principalment, si hi ha presència de cafeïna. Per això, haurien d'anar amb compte els següents grups de persones:

Persones que són sensibles a la cafeïna: algunes persones són més sensibles a la cafeïna i poden experimentar efectes secundaris com ara insomni, nerviosisme i taquicàrdia amb el consum de cafeïna, fins i tot en petites quantitats.

Dones embarassades: alguns estudis suggereixen que el consum excessiu de cafeïna durant l'embaràs pot augmentar el risc d'avortament. Es recomana a les dones embarassades limitar el consum de cafeïna a menys de 200 mg al dia.

Persones que prenen uns certs medicaments: la cafeïna pot interactuar amb alguns medicaments i augmentar la seva efectivitat o alterar la seva acció.

Segons l'Associació Espanyola del Cafè (AECafé), els espanyols beuen 65,5 milions de tasses diàries, el 80% d'elles amb cafeïna. En general, es recomana el consum moderat de cafeïna, que es considera un consum de fins a tres tasses al dia.