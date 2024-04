La infusió que has de beure després de sopar per desinflar la panxa i aprimar-te

Et sents inflat i l'acumulació de gasos no et deixa fer una vida normal? Finalitza els àpats amb una infusió per ajudar la teva digestió. A continuació descobreix quines són les millors plantes medicinals per preparar cinc infusions per evitar els gasos i ventre inflat i descobreix altres consells per desfer-te de les flatulències amb facilitat:

Infusió de fonoll

El fonoll també pot ajudar-te a combatre els gasos i el ventre inflat. Fes-te una infusió amb aquesta planta medicinal cada vegada que et sentis molest i pren-la després de menjar.

Altres trucs per evitar els gasos i la inflor

A més de prendre infusions per prevenir els gasos o el ventre inflat diàriament, recorda introduir en el teu dia a dia els hàbits següents per eradicar aquests problemes estomacals:

Menja lentament i mastega bé els aliments

Procura beure l'aigua recomanada fora dels àpats

Redueix la sal; reté líquids

Evitar els refrescos amb gas

Camamilla amb anís

La camamilla té la capacitat de reduir la inflamació de les mucoses de l'estómac i facilitar-ne la digestió. Si la combinem amb anís aconseguim una de les millors infusions per tractar qualsevol problema estomacal. Això sí, recorda que ho has de barrejar amb la planta de l'anís, mai amb la beguda alcohòlica del mateix nom. Pren-la després dels àpats quan sentis que portes una temporada amb gasos.

Gingebre

El gingebre és una planta medicinal que us ajudarà a tenir una bona digestió. Prepara't una infusió usant la seva arrel i digues adéu als molestos gasos en pocs dies.