Lipoproteína: el tipus de colesterol que és hereditari i que afecta 1 de cada 5 persones

Un dels principals factors de risc de les malalties cardiovasculars és el colesterol, una substància grassa que necessitem per a un correcte funcionament de l'organisme, però que en excés pot comportar problemes greus.

Estem molt familiaritzats amb l'anomenat “colesterol bo”, el LDL, i amb el dolent, l'HDL, però hi ha un altre tipus de colesterol molt poc conegut que també és un factor de risc cardiovascular, però que té com a principal característica que és hereditari: parlem de la lipoproteïna (a).

Què és la lipoproteïna (a)?

Els especialistes de l'Associació de Cardiologia Preventiva de la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) expliquen que les lipoproteïnes són substàncies que transporten el colesterol en sang. N'hi ha de dos tipus:

Les lipoproteïnes d'alta densitat, també conegudes com a colesterol HDL.

Les lipoproteïnes de baixa intensitat, que es coneixen com a colesterol LDL.

Doncs bé, com explica la doctora Maria Rosa Fernández Olmo, presidenta de l'Associació de Cardiologia Preventiva de la SEC, “la lipoproteïna (a) és un LDL al qual se li afegeix una proteïna, l'apo (a), que li dona unes característiques especials, entre elles que s'hereti i que intervingui en processos proinflamatoris i protrombòtics, així com incrementar de manera precoç el risc de patir un infart agut de miocardi o accident cerebral vascular isquèmic”.

A més de totes aquestes particularitats, la lipoproteïna (a) comporta un problema important i és que, com detalla l'especialista en cardiologia, la lipoproteïna (a) no respon a les estratègies típiques de reducció del colesterol LDL, com la dieta, l'exercici físic o la medicació per a reduir els lípids. “La quantitat de lipoproteïna (a) en sang ve determinada genèticament i varia poc al llarg de la vida. Sabem que una de cada cinc persones la tenen elevada”.

Què fer quan la lipoproteïna està alta?

La lipoproteïna (a) té els seus propis nivells de risc. Si aquest ‘greix’ està per sobre dels 50 mg/dl, els cardiòlegs adverteixen que es comença a augmentar el risc cardiovascular.

Una de cada cinc persones té la lipoproteïna (a) elevada. / Freepik

Com ja hem vist, la lipoproteïna (a) no respon ni als canvis en l'alimentació ni a la realització d'exercici físic, la qual cosa limita molt les opcions de tractament. I encara que els investigadors estan estudiant la forma per a reduir-la (hi ha alguns assajos clínics en marxa), de moment els especialistes recomanen recórrer a fàrmacs per baixar els nivells de colesterol LDL en totes aquelles persones amb la lipoproteïna (a) elevada.

A més d'això, i com no existeix de moment cap medicament que actuï directament sobre la lipoproteïna (a), és essencial cuidar molt la resta de factors de risc de malaltia cardiovascular i així reduir en la mesura que sigui possible les possibilitats de desenvolupar una patologia d'aquest tipus.

Així que, a més de baixar els nivells de colesterol ‘dolent’ els cardiòlegs insisteixen que és essencial:

Seguir una dieta equilibrada.

Fer exercici físic d'intensitat moderada de manera regular.

Evitar l'obesitat i el sobrepès.

No fumar.

Controlar els nivells de pressió arterial i glucosa en sang.

La lipoproteïna hauria d'incloure's en les analítiques

Quan es fa una anàlisi de sang estàndard, sempre s'inclou les dades relatives al colesterol HDL i LDL, però no trobarem cap informació sobre la lipoproteïna (a). Per això, l'Associació de Cardiologia Preventiva de la SEC adverteix que seria essencial incloure aquests nivells “perquè una persona pot tenir nivells de colesterol total normals i, així i tot, tenir elevada la lipoproteïna (a)”, assenyalen.

“A més, en cas que una persona tingui elevada la lipoproteïna (a) ha de comunicar-ho als seus familiars (germans, pares, fills) perquè aquests puguin fer-se una anàlisi i conèixer la seva situació”, afegeixen.

I és que tenir uns nivells de lipoproteïna (a) elevats és força comú. Bona mostra d'això és que en l'última reunió de l'Associació de Cardiologia Preventiva de la SEC es va dur a terme una anàlisi per determinar els nivells de lipoproteïna (a) de tots els assistents. El resultat va ser que de les 170 proves (101 dones i 69 homes), el 89% tenia la lipoproteïna (a) per sobre de 50 mg/dl i el 2,9% per sobre de 90 mg/dl.