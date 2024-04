S'apropa el bon temps: la primavera i el canvi d'hora ens fa tenir més ganes de sortir, pensar en la platja, etc. Ja queda menys per l'estiu! Així doncs, toca començar amb l'operació biquini. Com més aviat comencem, menys estralls físics i psicològics tindrem. Per tal d'aconseguir un ventre pla necessitem buscar aliments antiinflamatoris i practicar un seguit d'exercicis, però la disciplina és imprescindible. T'expliquem els millors exercicis per aconseguir el ventre pla que desitges.

Exercici i dieta: t'ho expliquem

Alimentació

Hi ha dos factors que heu de compatibilitzar a l'hora de perdre pes: l'alimentació i l'exercici. Per eliminar el greix de l'estómac el factor determinant és seguir una dieta saludable que es nodreix de productes frescos i locals per evitar així els additius i el sucre dels ultraprocessats.

El règim alimentari no ha de ser gaire restrictiu per no generar ansietat perquè, per bé que, per una banda, l'acumulació de lípids a l'abdomen està motivada per l'estrès. La pressió de la fam pot produir una afartada amb tots els riscos que això comporta, que van des de l'abandonament de la dieta fins al risc de ser víctima d'un trastorn alimentari.

La bona alimentació ha d'esdevenir un hàbit perquè la dieta sigui eficaç i els resultats es mantinguin en el temps. Un cop aconseguit, el següent objectiu és aconseguir integrar en el dia a dia una rutina d'exercici físic adequada.

Exercicis

Per a aquells que no disposin de molt de temps, però vulguin tonificar el seu cos, cremar greix i aconseguir un abdominal pla, hi ha un exercici que recomanen tots els experts en fitness que ha de ser obligatori per a tots aquells que entrenin: el pes mort.

Els exercicis per aconseguir el ventre pla / drobotdean

Tal com expliquen des del compte giangosfit, aquest exercici “crema moltes calories (contribueix a la pèrdua de greix, per tant, amb una dieta correcta), ajuda a tenir una potent zona abdominal i lumbar (CORE) i treballa els teus glutis de manera activa".

És important saber adaptar-se al pes que pot agafar cadascú i adoptar una posició correcta. Des de giangosfit expliquen els passos que cal seguir per a una correcta realització. "Mantén el teu cos a prop de la barra o manuella, utilitzant una separació de les cames a la distància de les teves espatlles o lleugerament més oberta". "En iniciar el moviment, just abans de prendre la barra, has 'd'asseure't', mantenint l'esquena recta i subjectant la barra a l'alçada de les espatlles. Per activar la part del darrere de la cama (femoral), has de situar el maluc per sobre de l'alçada del genoll".

Aquest exercici s'ha de fer entre tres i quatre vegades per setmana, deixant dies de recuperació perquè els músculs es recuperin.